El PSIB denuncia que el hipódromo de Son Pardo opera sin licencia de actividades desde hace un año

Celebración del Gran Premio Nacional de Trote 2025 en el hipódromo de Son Pardo. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha denunciado públicamente que el hipódromo de Son Pardo está operando con normalidad desde hace cerca de un año pese a carecer de la perceptiva licencia de actividades que debe otorgar el Ayuntamiento de Palma.

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha considerado que eso implica que cada prueba que el Instituto del Deporte Hípico (IEHM) es por tanto "ilegal", algo que habría sido reconocido por la propia institución insular.

"La situación en Son Pardo es de extrema gravedad", ha dicho el conseller socialista Andreu Serra, quien ha acusado a la dirección del IEHM y al Consell de "no haber actuado con diligencia y no haber hecho nada" para evitar perder la licencia provisional de actividades.

La situación actual, ha alertado, pone en riesgo la integridad del sector hípico y los espectadores de las carreras organizadas en el hipódromo.

Durante la pasada legislatura, ha apuntado el PSIB en un comunicado, Son Pardo contaba con una licencia provisional de actividades que estaba supeditada a la ejecución de una serie de obras en la grada principal y en la zona de servicios.

Una actuación que, según el partido, estaba dividida en tres fases que ya comenzaron durante el anterior mandato pero que han quedado sin resolver y, por lo tanto, el permiso ha acabado caducando.

En el próximo consejo rector del IEHM está previsto aprobar un gasto de 6.000 euros "adjudicado a dedo a una empresa de ingeniería" para llevar a cabo las obras que permitan cumplir con los requisitos marcados por el Consistorio, algo que no se da a día de hoy.

El Ayuntamiento de Palma, han recordado los socialistas, ya expresó que no era posible seguir ampliando la licencia provisional atendiendo que el IEHM no había cumplido con su compromiso de ejecutar las obras que la justificaban.

Es por ello que desde diciembre del año pasado, hace ahora un año, el hipódromo carece de licencia de actividades y "opera fuera de la legalidad".

Serra ha comparado esta situación con la del Coliseo Balear, donde el Ayuntamiento ha decretado la suspensión temporal de todas las actividades musicales y recreativas por el incumplimiento de la normativa municipal.

UNA GESTIÓN "DESASTROSA"

En el consejo rector del IEHM celebrado la mañana de este viernes, siempre según el PSIB, se han presentado facturas que no cuentan con el avala de la intervención del Consell de Mallorca.

Son gastos "absolutamente discrecionales y sin contratos" que repercutirán sobre una empresa de ingeniería. Como esta, sin contrato, se habrían presentado un centenar más esta misma semana que suman 120.000 euros.

"No hay ningún control en el gasto del IEHM", ha recriminado Serra. El socialista ha calculado que en lo que va de legislatura la cifra de facturas sin contrato se eleva hasta los 620.000 euros.

Entre los gastos recurrentes que se pagan "extrajudicialmente", ha asegurado, hay gastos de mantenimiento ordinario de las instalaciones y suministros de oficina, de limpieza, de comunicación y de publicidad "que se contratan y se pagan a dedo sin ningún control".

"La ley de contratos de las administraciones públicas obliga a que todos estos gastos estén regulados bajo contratos que garanticen la libre concurrencia y la transparencia", ha subrayado Serra.