El PSIB denuncia la "maniobra" del PP que beneficiará a albergues juveniles que no cumplen los requisitos

EIVISSA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha denunciado en el Parlament la "maniobra" del PP de introducir enmiendas a la ley ómnibus para legalizar como turísticos albergues juveniles que operan sin cumplir los requisitos, beneficiando a instalaciones como las del albergue juvenil de Sant Antoni.

Este establecimiento pasó de hostal turístico de 86 plazas a albergue juvenil con 350, según ha destacado el PSOE en un comunicado.

El diputado Marco Antonio Guerrero ha recordado que en la localidad existe este albergue con orden de cierre cautelar, aunque el Govern "pretende legalizarlo por la puerta de atrás".

Además, ha explicado que el local está expedientado por el Consell y cuenta con una orden de cierre por parte del Ayuntamiento por operar como un hotel encubierto.

Guerrero ha criticado que el PP promueve una ampliación y legalización de plazas, "especialmente grave en lugares como Sant Antoni, donde este modelo está muy vinculado al turismo de borrachera y de baja calidad".

Así, ha lamentado "la falta de palabra" del Govern, "que comenzó prometiendo cero crecimiento de plazas y ha acabado haciendo lo contrario".