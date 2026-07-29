El PSIB dice que la tasa de residuos del Consell es "ficticia" y acusa a Galmés de "derrochar" más de 100 millones

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en un pleno. - PSIB

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado este miércoles la partida de 41 millones de euros del Consell de Mallorca a la empresa concesionaria Tirme y ha acusado al presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, de "derrochar" más de 100 millones de euros con el objetivo de cumplir la promesa electoral de reducir un 10% la tasa de residuos, algo que ha considerado "ficticio".

Según ha informado la portavoz del PSIB en el Consell, Catalina Cladera, "bajar la tarifa de residuos un 10% sale caro a todos los ciudadanos" y ha cuestionado que la rebaja llegue a los ayuntamientos. En este sentido, ha lamentado la partida de 41 millones de euros a Tirme para "sostener una rebaja ficticia".

La portavoz ha insistido en que el Consell "no tiene una política de residuos mínimamente solvente" y ha exigido que se revisen las tarifas y dejar de "derrochar" recursos públicos porque la promesa electoral Galmés, "sale muy cara".

Cladera ha destacado que la partida de 41 millones para Tirme se suma a los 60 millones ya transferidos al principio de la legislatura, con más de 100 millones dedicados "a inflar el contrato de la concesionaria", algo que califica de "inaceptable" porque, según ha considerado, esos fondos se deberían destinar a dependencia, servicios sociales o temas que beneficien a Mallorca.

Según ha indicado, el informe de Intervención es "claro" y apunta que el cálculo debe rehacerse y que hay que renegociar la tarifa, pero ha culpado al PP de montar una estrategia con tal de "cumplir una promesa electoral".