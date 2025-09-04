El PSIB encara un año "claramente electoral" con el foco en la vivienda y la saturación turística

Armengol sigue sin confirmar si será la candidata de los socialistas en las elecciones autonómicas de 2027

PALMA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB encara un año "claramente electoral" con el foco puesto en temas como el acceso a la vivienda, las medidas contra la saturación turística, la prevención de los efectos del cambio climático o la defensa de los derechos de los trabajadores.

Son algunas de las líneas que se han dibujado a lo largo de las jornadas parlamentarias que el partido está celebrando este jueves en el Parlament y que su secretaria general, Francina Armengol, ha esbozado en una rueda de prensa.

Durante el nuevo curso político, ha asegurado la también presidenta del Congreso de los Diputados, el PSIB seguirá proponiendo diferentes iniciativas para tratar de encontrar solución a los que considera que son los principales problemas de la ciudadanía.

Lo hará, ha añadido, con la intención de recuperar el Govern y el resto de instituciones de Baleares en las próximas elecciones autonómicas y locales, previstas para 2027.

"Entramos en un año que para nosotros es claramente electoral", ha avanzado. No obstante, preguntada de forma directa al respecto, ha eludido aclarar si ella será la candidata socialista a al presidencia del Govern.

"Intento ser una persona muy respetuosa con los procesos internos de las formaciones políticas, especialmente de la mía. Nos regimos por primarias y ese será el proceso que haremos para elegir a los candidatos de cada una de las instituciones", se ha limitado a decir.

VIVIENDA, TURISMO, TRABAJO Y CAMBIO CLIMÁTICO

Armengol ha considerado que, una vez superado el ecuador de la legislatura, es posible valorar el "nefasto" trabajo realizado por el Govern, los consells y los ayuntamientos "de derecha y extrema derecha".

"Han sido incapaces de defender los intereses de la ciudadanía y resolver sus problemas. Están entregados al populismo más rancio, de la extrema derecha, que tienen absolutamente asumido", ha dicho.

El PSIB, ha defendido, "está en la antípodas de todo eso" y trabajará "con seriedad y rigor" durante lo que queda de legislatura para proponer iniciativas y hablar "de los problemas de la gente de estas islas".

El principal de ellos, ha destacado, es el acceso a la vivienda. "Seguiremos criticando la nula política del Govern en esta materia y no es que no resuelva el problema, es que complica cada vez más el acceso a una vivienda", ha recriminado.

Prueba de ello, ha esgrimido, es que "solo un 15% de los jóvenes se pueden emancipar", que los jubilados tengan que irse a vivir a la península "porque no pueden vivir aquí" o que las parejas que se separan "tengan que seguir viviendo juntas".

Preguntada acerca de si el PSIB hacía algún tipo de autocrítica por la gestión de la crisis de la vivienda durante los años que estuvieron al frente del Govern, Armengol ha admitido que pudieron cometer errores.

"No lo hicimos todo bien, es obvio, sino no estaríamos en la oposición", ha concedido. "Somos un partido inmensamente autocrítico e intentamos siempre plantear mejoras, pero hace dos años que no gobernamos. Seguiremos haciendo propuestas, pero a todas nos han dicho que no porque el PP está con el planteamiento de poner Baleares en venta", ha añadido.

La secretaria general de los socialistas baleares ha defendido que la prevención ante los efectos del cambio climático será otro de los ejes sobre los girarán durante lo que queda de legislatura.

"Vivimos en unas islas débiles, que serán de los territorios más afectados por el cambio climático. Es una verdad científica, aunque la ciencia haya dejado de tener importancia a la hora de tomar decisiones para el Govern", ha indicado.

En esa línea propondrán iniciativas para afrontar la escasez de agua o para garantizar que los servicios de emergencias del archipiélago están preparados para afrontar "alguna posible desgracia" como las ocurridas en la dana de Valencia o en los incendios forestales de este verano.

El PSIB, ha proseguido su secretaria general, también tratará de aportar soluciones a los problemas derivados de la saturación turística, evitar la urbanización en suelo rústico, proteger a los trabajadores o mejorar los servicios públicos, especialmente la atención a la dependencia.