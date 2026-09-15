El PSIB exige al Consell de Mallorca que restablezca un programa de apoyo emocional y mental a alumnos de FP de Mallorca

El conseller socialista en el Consell de Mallorca Joan Méndez. - PSIB

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha exigido este martes al Consell de Mallorca que se restablezca el programa de salud mental 'Flip-Up', destinado a jóvenes de Formación Profesional, después de que un "error administrativo" haya dejado este nuevo curso a más de 4.000 alumnos sin este servicio.

El conseller socialista Joan Méndez ha alegado que esta situación es "inadmisible" y ha reclamado responsabilidades al Consell de Mallorca y al Govern, a quienes ha pedido explicaciones "por conocer qué ha fallado en la gestión de un programa que se había anunciado como prioritario para el bienestar emocional de los jóvenes".

En concreto, Méndez ha exigido explicaciones al área de Juventud del Consell de Mallorca y ha advertido que el gobierno de PP y Vox "tiene que asumir responsabilidades por esta contradicción entre lo que se había anunciado y lo que se ha hecho".

"Es una mala gestión política y administrativa que deja sin apoyo emocional a los jóvenes que más los necesitan. Exigimos que el programa se restablezca de manera inmediata y que se explique públicamente qué ha sucedido", ha declarado.

El PSIB ha recordado en un comunicado que el Consell había presentado 'Flip-Up' como una iniciativa estructurada y con continuidad garantizada para el curso 2026-2027, tras un primer año en el que se habían impartido más de 400 talleres a 4.000 alumnos de 30 centros educativos de Mallorca y en el que 213 jóvenes habían pedido ayuda emocional.

Según Méndez, el conseller de Presidencia, Antoni Fuster, había destacado que "la prevención existe" y que el programa era una "herramienta clave" para identificar emociones, gestionar el estrés y la ansiedad y ofrecer recursos a los jóvenes para afrontar situaciones cotidianas.

Además, el Consell había anunciado que destinaría más de 131.000 euros para mantener el programa este nuevo curso escolar y que se estaba elaborando una guía práctica para docentes y familias para dar continuidad a los aprendizajes.

"Es incomprensible que, después de haber presumido del impacto del programa y haber anunciado la renovación, ahora el Consell deje a miles de alumnos sin este recurso esencial por un error administrativo. No se puede jugar con la salud mental de los jóvenes ni con el trabajo de los profesionales", ha concluido Méndez.