El PSIB exige la dimisión de la gerente de Son Espases por la "guerra de complementos" por las altas hospitalarias

Archivo - La gerente del Hospital de Son Espases, Cristina Granados, (la segunda por la izquierda) en una foto de archivo. - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA - Archivo

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado la dimisión de la gerente del Hospital Son Espases, Cristina Granados, por la "guerra de complementos" que habría entre el personal sanitario para ralentizar las altas hospitalarias.

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha reaccionado de esta manera, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, a la información publicada en el 'Diario de Mallorca' sobre este asunto ante la que ha mostrado su "preocupación".

De esta manera, ha reprochado a la directiva se haya quedado "sola" para gestionar el mayor hospital de Baleares porque todo su equipo habría dimitido por estos motivos.

Negueruela ha comentado que, de acuerdo con las publicaciones, se habrían "retrasado" las altas hospitalarias, hecho que podría haber generado los "colapsos" de las Urgencias que se han visto este año.

En este sentido, ha mantenido que esto hace ver la "incapacidad" de la gerente para la gestión hospitalaria, por lo que ha responsabilizado la consellera de Salud, Manuela García, a la que ha pedido explicaciones "lo antes posible sobre esta gravísima situación". Al mismo tiempo, ha reclamado la dimisión de Granados antes de su comparecencia en la Comisión de Salud que se celebra este miércoles en el Parlament.

"El hecho de que haya menos operaciones y que se paguen más solo puede perseguir una cosa y es que se permita retrasar las operaciones para derivarlas al sector privado", ha defendido, a lo que ha agregado que si Granados se mantendría en el cargo si tuviera este tipo de actuación en el sector privado.

El representante socialista ha recalcado que la gerente proviene de la sanidad privada, por lo que ha insinuado que se habría pedido "una excedencia para desmantelar la sanidad pública".

Asimismo, ha acusado a la Conselleria y la dirección del hospital de "mentir" y "ocultar" los motivos para el aumento las listas de espera al achacarlos a la huelga de médicos, por lo que ha calificado la gestión de "pésima y negligente" al "poner en riesgo" el sistema de salud balear.