El PSIB exige al Govern limitar los alquileres tras el rechazo del TC a su recurso contra la Ley de Vivienda

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación contra la masificación turística y por la vivienda digna en Palma, en una foto de archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado al Govern la aplicación de la Ley de Vivienda estatal para limitar los precios de los alquileres con la declaración de zonas tensadas, después de que el Tribunal Constitucional haya desestimado su recurso contra esta normativa.

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha exigido al Govern que "deje de dilatar" y "poner trabas", ya que ha considerado que con esta decisión del Alto Tribunal el PP "ya no tiene excusas" para declarar las zonas tensionadas, según ha explicado el PSIB en un comunicado.

Asimismo, ha criticado que el único motivo de fondo por el que la presidenta del Govern, Marga Prohens, recurrió la ley era que "no quiere aplicar el límites a los precios de alquiler", en un contexto tan "delicado como el actual", cuando en 2026 "más de 24.000 familias, unas 70.000 personas, pueden verse en la calle después de que no se les renueve el contrato de alquiler".

"Con la sentencia del Constitucional, ahora ya se sabe que la ley es perfectamente legal, se sabe que no tiene excusas y que Prohens quería retrasar la aplicación de medidas que funcionan en otras ciudades, como Barcelona o el norte de España, y que no lo quiere hacer", ha alegado.

Por eso, desde el PSIB han exigido a la presidenta que "aplique ya las zonas tensionadas, porque, a su juicio, "cuanto antes mejor", puesto que esta misma semana se ha podido conocer que "con la renovación de contratos se pasa de 700 a 1.700 euros".

El portavoz socialista también ha subrayado que la gente "no puede pagar un piso" y empieza a "pagar habitaciones para poder vivir. Prohens, con la sentencia del Constitucional que hemos conocido hoy, no tiene excusas, tiene que aplicar la ley estatal y ha declarar zonas tensionadas las Islas, para poder aplicar la limitación de precios", ha concluido.