El PSIB exige a Prohens que deje de hacer "políticas de beneficencia" y "dignifique la atención social y asistencial"

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha exigido este sábado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, en relación a informaciones periodísticas que apuntan a que unas 900 personas de Baleares no cobran la tarjeta monedero desde el 1 de enero de este año, que deje de hacer "políticas de beneficencia" y "dignifique de una vez la atención social y asistencial para atacar seriamente la pobreza y la desigualdad".

En una nota de prensa, el PSIB-PSOE ha recordado que la tarjeta monedero es una iniciativa pensada para hacer una aportación económica a las familias que necesitan apoyo para llegar a final de mes, a través de un apoyo que permite a los beneficiarios decidir qué bienes de primera necesidad pueden adquirir, y hacerlo con confidencialidad y sin el estigma que puede provocar tener que acudir a otros sistemas de abastecimiento.

Esta iniciativa la tiene que asumir el Govern, ha apuntado el PSIB-PSOE, sin embargo, y según informaciones periodísticas conocidas este sábado, de las que se han hecho eco los socialistas, el ejecutivo autonómico no lo habría hecho desde principios de año, dejando desprotegidas a unas 900 personas.

"En dos años el Govern de Prohens, ni con Cirer ni ahora con Sandra Fernández de conselleras, no ha movido ni un dedo para implementar una medida tan eficaz como esta tarjeta monedero, destinada a garantizar una alimentación saludable y equilibrada a las familias con niños en situación de vulnerabilidad", ha dicho la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM) y diputada en el Parlament, Amanda Fernández.

"Las prioridades del Govern en función de sus intereses electorales y por los acuerdos suscritos con Vox, pasan por favorecer aquellos colectivos que no requieren ninguna prestación pública, bajando impuestos a quienes más tienen, mientras que se olvida a los que más ayuda necesitan", simplemente, según se ha quejado la socialista, "porque el PP no cree en este sistema digno de ayudas, y se decanta más por hacer beneficencia".

Para Amanda Fernández, "la medida de la tarjeta monedero es óptima para que las familias puedan garantizar la entrada de alimentos frescos de primera necesidad a su casa, y poder completar la alimentación de sus hijos de manera equilibrada", así como marca la Directiva Social Europea para erradicar la pobreza infantil.

Por eso, el PSIB-PSOE ha exigido "la activación inmediata de las tarjetas monedero, el abono de los atrasos que se han dejado de pagar y una planificación eficiente que garantice que la ayuda llega a las personas que la necesiten". Pues, la "falta de respuesta" del Govern durante todos estos meses ha forzado a los ayuntamientos de las Baleares a tener que atender familias a través de los servicios sociales municipales, ha lamentado la socialista.

Según ha criticado Fernández, la presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha mostrado "insensible" ante este tema, mientras que "ha preferido trabajar a fondo para amnistiar casas ilegales, bajar impuestos o atacar el Gobierno de Pedro Sánchez", le ha recriminado.

"Las quejas y denuncias de los ayuntamientos, que tienen que hacer el trabajo que corresponde al Govern en temas sociales son la prueba más clara que el Govern de Prohens es incapaz de liderar esta tierra con un mínimo de sensibilidad social, porque se demuestra que la lucha contra la pobreza infantil o dar oportunidades a las familias vulnerables no son una urgencia que motive su gestión", ha incidido la socialista, para quien "la clara muestra de esta desidia son los nueve meses de retraso en la implantación de la tarjeta monedero".

"Un nuevo ejemplo en este abandono de Prohens y su Govern, de las funciones sociales básicas de protección de la ciudadanía vulnerable, se encuentra en el retraso que otras 900 familias de las Baleares sufren para recibir la Renta Social Garantizada (resoga)", ha añadido Fernández. "Hace más de un año que esperan cobrar y de momento el Govern solo les da largas", ha dicho la secretaria general de la FSM, remarcando la "injusticia" de "dejar a familias sin un mecanismo esencial para mantener la vivienda y cubrir las necesidades básicas".

"La lucha contra la pobreza infantil no puede quedar en manos de la incompetencia y la priorización ideológica de los poderosos que hace el PP", ha finalizado sus palabras Amanda Fernández.