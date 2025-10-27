El PSIB Ibiza lamenta la "inacción" del Consell en la ayuda a afectados por las inundaciones

IBIZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Consell Insular de Ibiza, Elena López Bonet, ha lamentado la "inacción" de la institución para ayudar a los afectados por las inundaciones.

En un comunicado, los socialistas han asegurado que la institución "se ha puesto totalmente de perfil y no hará nada para ayudar a los damnificados y ni tan siquiera se ha comprometido a abrir una oficina de atención para coordinar las ayudas".

Según López, el Consell debería liderar y coordinar la respuesta y, sin embargo, ha optado por trasladar la responsabilidad al Gobierno "sin proponer medidas propias".

Por ello, los socialistas han reclamado al presidente insular, Vicent Marí, que "asuma su responsabilidad como máxima autoridad insular y deje de esconderse tras otras administraciones".

En este sentido, el PSOE presentará una moción en el próximo pleno solicitando la creación de una línea de ayudas para personas, empresas y entidades afectadas por las inundaciones, también por parte del Consell y los ayuntamientos.

Además, insistirá en la puesta en marcha de la oficina de atención a los afectados y recogerá propuestas para minimizar los efectos de futuros episodios de lluvias tras quedar en evidencia que "Ibiza no está preparada para afrontar fenómenos extremos, que son cada vez más frecuentes e intensos".

El PSOE propone también que el Consell establezca un programa anual de limpieza de torrentes y sistemas de drenaje y que se redacten planes de emergencia específicos y protocolos de actuación ante fenómenos extremos garantizando una respuesta eficaz.

De hecho, la moción incluye la propuesta de creación de un Protocolo único de Comunicación de Emergencias que permita ofrecer información clara y coordinada durante episodios climatológicos graves.