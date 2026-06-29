PSIB inicia este martes la presentación de candidaturas para las primarias del partido al Govern, consells y alcaldías

El secretario de Organización del PSIB, Cosme Bonet. - EUROPA PRESS

PALMA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSIB abrirá este martes el plazo de presentación de candidaturas para las primarias del partido a la Presidencia del Govern, los consells de Mallorca y Menorca y las alcaldías de Palma y Calvià.

Así lo ha anunciado el secretario de Organización del PSIB, Cosme Bonet, durante una rueda de prensa en la que ha dado a conocer el calendario de primarias de la formación.

El proceso se desarrollará durante el mes de julio y el plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el día 11. Si concurren varios aspirantes que reúnan los avales necesarios, la primera vuelta de las votaciones se celebrará el día 18. En caso de que ningún candidato resulte elegido, se celebrará una segunda vuelta el día 25.

Los procesos de primarias para Eivissa y Formentera, tanto para los respectivos consells, como para los ayuntamientos, se celebrarán en septiembre.