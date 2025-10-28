PSIB insiste en el "conflicto de intereses" de Lafuente y este lo achaca a una "persecución" contra el Govern

Archivo - El conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear, a 4 de febrero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas han insistido en denunciar públicamente el "conflicto de intereses" del conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, y este lo ha achacado a una "persecución" contra un miembro del Govern ante los "escándalos" del PSOE.

En el pleno de este martes, la diputada el PSIB Teresa Suárez ha vuelto a interrogar al conseller por su gestión en el consejo de administración de PortsIB teniendo en cuenta que su familia tiene una sociedad en el sector.

"He contestado antes de plazo a todas las preguntas y peticiones de documentación, he dado toda la información posible e informaciones para quien las quisiera entender", ha dicho Lafuente, agregando que "no existe ningún conflicto de intereses".

Igualmente, ha citado "ejemplos de conflictos de intereses", señalando que una consellera de Salud del PSIB tenía las competencias en farmacia y tenía una farmacia. "Eso es conflicto de intereses", ha sostenido.

Durante el pleno, Suárez ha subrayado que su formación pidió información y que no ha recibido "ni un solo documento". A su parecer, "no tiene ningún sentido" que el conseller se abstenga de las decisiones que afectan a la empresa de su familia.