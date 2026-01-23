El PSIB invita a los vecinos de Calvià a un proceso participativo para elaborar un programa "útil y creíble" para 2027

Reunión de la Agrupación Socialista de Calvià. - PSIB

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Calvià ha apuntado que ha abierto "nuevas vías de comunicación y escucha" para diseñar el programa electoral "útil, creíble y compartido", con el que concurrir a las elecciones municipales de 2027.

De este modo, la agrupación socialista ha puesto en marcha una hoja de ruta estratégica que "refuerza el trabajo diario y abre un proceso de escucha activa" para construir, junto a la ciudadanía, un proyecto "alternativo, realista y solvente para todo el municipio", según ha explicado el PSIB en un comunicado.

Esta nueva fase tiene como eje central la participación vecinal y el contacto directo con los distintos núcleos de población de Calvià, con la voluntad de "recoger sus inquietudes" y transformarlas en "soluciones concretas".

La secretaria general del PSIB de Calvià, Marta de Teba, ha señalado que este impulso supone un "salto cualitativo" en la acción política de la agrupación.

"En el PSIB de Calvià, el trabajo es una constante, aquí no existen los tiempos muertos, pero hoy se pasa de la labor diaria a desplegar una hoja de ruta estratégica integral, ya que se activa el proceso para elaborar el programa electoral codo con codo con los vecinos", han destacado.

"No se va a esperar a la campaña para proponer, desde hoy se construye la alternativa real que Calvià necesita", ha mantenido de Teba.

Así, ha contrastado este proyecto con la situación actual del municipio bajo el gobierno del PP y Vox, puesto que frente a un equipo de gobierno que "mantiene a Calvià en pausa, vive de las rentas y deja deteriorar los servicios públicos", por lo que el PSIB ha ofrecido "ritmo, ambición y proyecto".

"El PSIB quiere volver a gobernar para rescatar al municipio de esta inercia y del abandono, y para devolver la calidad de vida y el orgullo a los vecinos y a la gente trabajadora, que son los grandes olvidados de esta legislatura gris", ha subrayado de Teba.

En los próximos meses, el PSIB de Calvià desarrollará una agenda de trabajo centrada en la "presencia constante en la calle", el diálogo con el tejido asociativo y comercial, y una estrategia renovada de participación y comunicación que permita trasladar las demandas ciudadanas al centro de la acción política.

Desde el PSIB de Calvià han asegurado que este proceso "ya está en marcha" y "no espera a la campaña electoral". "El cambio en Calvià ya ha empezado, con un proyecto que se construye desde hoy, desde la cercanía y con clara vocación de gobierno", han reivindicado.