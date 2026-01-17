El PSIB lamenta la "falta de control" del Consell de Mallorca sobre el servicio de Inspección de Vehículos

El conseller insular del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca Joan Ferrer - PSIB-PSOE

PALMA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha lamentado la "falta de control" de la institución insular sobre el servicio de Inspección de Vehículos.

En una nota de prensa, el PSIB-PSOE ha cargado contra el Consell de Mallorca porque la institución insular "desconoce cuántos vehículos que tenían que pasar la ITV no lo han hecho".

Pese a que el departamento de Territorio y Movilidad tiene todas las competencias en materia de inspección de vehículos en Mallorca, "sus responsables afirman desconocer cuántos vehículos que tendrían que pasar la ITV obligatoria no lo han hecho a día de hoy, y por tanto están en situación precaria ante cualquier eventualidad en el supuesto de que sigan circulando", han advertido los socialistas.

El Grupo Socialista en el Consell se ha pronunciado así, tras que ésta haya sido la respuesta que han recibido del departamento de Territorio y Movilidad a una solicitud de información, ante su "sospecha que el Consell haya dimitido de su obligación de controlar el servicio que presta la concesionaria del servicio Itevebasa".

De este modo, para los socialistas, la "falta de control" del Consell sobre el servicio de Inspección de Vehículos se demuestra en que ante las repetidas quejas y denuncias de usuarios por las demoras en la atención de las revisiones, "la institución insular no ha iniciado ni un solo expediente sancionador ante la concesionaria", como así estipula el contrato de concesión en el supuesto de que las demoras de las colas superen los 45 minutos.

"Desconocemos exactamente qué está pasando dentro de las estaciones de ITV porque o bien se nos contesta tarde o no vemos que se actúe para preservar el derecho de los ciudadanos a evitar numerosas horas de cola o esperas innecesarias en la lista de espera", se ha quejado el conseller insular del Grupo Socialista en el Consell Joan Ferrer. "Y mientras tanto", ha añadido Ferrer, "el personal sigue reportando que la situación es insostenible".

Desde el Grupo Socialista en el Consell han expuesto además que, "según fuentes de los trabajadores, la empresa adjudicataria, aparentemente fuera del control del Consell, sigue aplicando una política contraria a los derechos de los trabajadores". Y, han advertido, "esto está provocando un goteo constante de bajas de operarios de las estaciones que no aguantan la presión".

Asimismo, desde el Grupo Socialista en el Consell han denunciado que, ante las preguntas formuladas de cómo piensa la institución insular dar servicio a las estaciones actuales y al proyecto "todavía fantasma" de la estación de Campos, "la respuesta que dan es que podrán hacerlo". "Pero si ya son incapaces de dotar correctamente las estaciones actuales, aún más dudoso es las futuras", han cuestionado.

Igualmente, para los socialistas la "dejadez" se mezcla con la "opacidad" en la gestión del conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, al frente de las ITVs de Mallorca. Pues, según han recordado desde el PSIB-PSOE, el Grupo Socialista solicitó a finales de 2023 acceso al expediente de la prórroga del servicio de la estación provisional de Magaluf; y, sin embargo, la respuesta de la institución insular se ha producido dos años después, cuando ésta ya hace un año que está desmantelada, tras la entrada en servicio de la estación de Son Bugadelles en Calvià.

Precisamente, sobre esta nueva estación, la quinta ITV de Mallorca, el Grupo Socialista en el Consell se ha quejado de que la institución insular le haya denegado recientemente su petición de visita de las instalaciones, lo que solicitó ya hace un año en el momento de su apertura, que se produjo, han apuntado los socialistas, con más de un año de retraso sobre la finalización de las obras licitadas y ejecutadas durante la pasada legislatura.

"La excusa que nos ponen ahora para denegarnos una visita pedida hace un año, es que la estación ya está en marcha", ha lamentado Ferrer, para quien "esta opacidad no hace más que incrementar las dudas en la gestión de la concesionaria y en la falta de control del Consell de Mallorca".

Con todo, el Grupo Socialista ha anunciado nuevas acciones para "saber que está pasando en la ITV de Mallorca", por que, han reiterado, este "descontrol de gestión" del conseller insular Rubio y del presidente del Consell, Llorenç Galmés, genera "insatisfacción" entre los usuarios que reciben un "mal servicio" del Consell.