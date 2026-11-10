El PSIB lleva a los ayuntamientos de Mallorca una iniciativa contra los discursos negacionistas de la violencia machista

Amanda Fernández y Beatriu Gamundí. - PSIB

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista de Mallorca llevará al Consell y a los ayuntamientos de la isla una iniciativa, en el marco del 25 de noviembre, día por la eliminación de la violencia contra las mujeres, contra los discursos negacionistas de la violencia machista.

La iniciativa, según han indicado en un comunicado, reclama reforzar las políticas públicas de lucha contra las violencias machistas, mejorar la atención a las víctimas y hacer frente a los discursos negacionistas que ponen en riesgo los avances logrados en igualdad.

La iniciativa se concretará con la presentación de una moción en el pleno del Consell de este jueves y con su defensa simultánea en los diferentes ayuntamientos de Mallorca a través de los grupos municipales socialistas.

La moción parte de la necesidad de renovar el compromiso institucional con el derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencias machistas y de dar respuesta en una realidad que continúa teniendo "consecuencias devastadoras" en Baleares.

La secretaria general de la FSM y candidata a la presidencia del Consell, Amanda Fernández, ha afirmado que el 25 de noviembre es una jornada de memoria, de reivindicación y de compromiso. "Ante el aumento de los discursos que intentan banalizar o negar la violencia machista, las instituciones democráticas tienen que responder con más determinación que nunca", ha indicado.

Fernández ha expresado el deseo de los socialistas de que el 25N sirva para reafirmar un consenso social e institucional que ha permitido avanzar en derechos y protección. "La mejor respuesta ante el negacionismo es más políticas públicas, más prevención, más educación y más recursos para las víctimas", ha argumentado.

Al mismo tiempo, ha lamentado también que la legislatura esté marcada por un retroceso en los consensos institucionales que durante años habían permitido enviar un mensaje unitario contra las violencias machistas.

Fernández ha criticado la contradicción de un PP que gobierna con quién cuestiona las políticas de igualdad e impide los acuerdos de consenso. "La sumisión del PP a los planteamientos de la extrema derecha tiene consecuencias directas sobre el clima institucional y debilita la respuesta colectiva que las víctimas necesitan".

Por su parte, la consellera del Grupo Socialista en la institución insular, Beatriu Gamundí, ha explicado que la moción incorpora propuestas concretas dirigidas a reforzar las competencias que ejerce la institución insular en materia de atención, prevención y protección.

Entre las medidas, figura la aprobación definitiva de la Cartera de Servicios de Violencias Machistas del Consell de Mallorca, con la correspondiente dotación económica, para garantizar una atención psicológica, jurídica y social de calidad en toda la isla.

"La lucha contra las violencias machistas exige compromisos reales. Necesitamos herramientas estables, recursos suficientes y una planificación adecuada para que todas las mujeres, vivan donde vivan, tengan garantizado el acceso en los servicios que necesitan", ha afirmado Gamundí.

La iniciativa también reclama la creación de una línea específica de ayudas para facilitar la autonomía residencial de las mujeres que salgan de los recursos de acogida, ayudándoles a afrontar los gastos iniciales de acceso a una vivienda y evitando situaciones de vulnerabilidad o exclusión social.

Además, el texto defiende la necesidad de garantizar la continuidad y estabilidad de los servicios y actividades del 'Casal de Dones', reforzar la visibilidad del Centro de Información de la Mujer e impulsar campañas específicas de sensibilización contra las violencias sexuales en zonas turísticas y espacios de ocio, con la implicación activa del sector hotelero y del ocio nocturno.

"Cuando una mujer decide salir de una situación de violencia, las administraciones no pueden dejarla sola. Tenemos que garantizar que disponga de los recursos, el acompañamiento y las oportunidades necesarias para reconstruir su vida con seguridad y autonomía", ha remarcado Gamundí.

La moción socialista también incide en la necesidad de reforzar las medidas de prevención y protección ante la violencia vicaria, reconociendo a los niños como víctimas directas de la violencia machista, así como de intensificar la formación especializada de los profesionales de los ámbitos social, sanitario, judicial y de seguridad.