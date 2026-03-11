El PSIB lleva el 'No a la guerra' al pleno del Parlament

Los Servicios de Emergencias acordonan la zona alrededor de la pancarta de Greenpeace con el mensaje “No a la guerra”. - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

PALMA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament debatirá el próximo martes una proposición no de ley del PSIB sobre la defensa de la vía diplomática y el respeto al derecho internacional ante la escalada bélica en Oriente Medio y que pretende, en palabras del portavoz adjunto de los socialistas, Marc Pons, que el PP se sume al 'No a la guerra'.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Pons ha explicado que la iniciativa busca igualmente el posicionamiento de la Cámara autonómica en contra de cualquier acción militar unilateral que no cuente con la cobertura del derecho internacional.

La PNL insta también al Govern a adoptar medidas preventivas y de planificación económica orientadas a proteger a las familias ante posibles incrementos del coste de la vida derivados de la escalada bélica.

En un pleno sin la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la misma línea, MÉS per Mallorca preguntará al Ejecutivo por sus planes ante la escalada de precios provocada por la guerra en Irán.

Més per Menorca también preguntará por la cuestión. "El Govern dice que no hay que ponerse nervioso, pero la sociedad civil está alarmada", ha afirmado el portavoz menorquinista, Josep Castells.