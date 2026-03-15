El PSIB lleva el 'No a la guerra' al próximo pleno y la oposición preguntará por el impacto económico del conflicto

Una persona muestra un cartel de 'No a la guerra'. - Mateo Lanzuela - Europa Press

PALMA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament debatirá el próximo martes una proposición no de ley del PSIB sobre la defensa de la vía diplomática y el respeto al derecho internacional ante la escalada bélica en Oriente Medio y que pretende, en palabras del portavoz adjunto de los socialistas, Marc Pons, que el PP se sume al 'No a la guerra'.

La iniciativa busca igualmente el posicionamiento de la Cámara autonómica en contra de cualquier acción militar unilateral que no cuente con la cobertura del derecho internacional.

La PNL del PSIB insta también al Govern a adoptar medidas preventivas y de planificación económica orientadas a proteger a las familias ante posibles incrementos del coste de la vida derivados de la escalada bélica.

SESIÓN DE CONTROL

El pleno comenzará a las 10.00 horas sin la presidenta del Govern, Marga Prohens, de viaje a República Dominicana y Puerto Rico del 16 al 24 de marzo con motivo del pleno del Consejo de Baleares en el Exterior.

En la sesión de control todos los grupos preguntarán al Govern por el impacto económico de la guerra en Irán. MÉS per Mallorca preguntará al Ejecutivo por sus planes ante la escalada de precios, mientras que Més per Menorca también preguntará por la cuestión. "El Govern dice que no hay que ponerse nervioso, pero la sociedad civil está alarmada", afirmó el portavoz menorquinista, Josep Castells, en rueda de prensa.

Además, el PSIB interpelará al Govern por partida doble en materia de salud y en relación a infraestructuras sociales. También a instancias del PSIB se debatirá y votará una moción relativa a priorizar la escuela pública en las políticas educativas.