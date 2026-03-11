El PSIB llevará una moción al pleno de Ayuntamiento para avanzar en la construcción de viales cívicos en Palma

La secretaria general del PSIB en Mallorca, Amanda Fernández, y el secretario general de los socialistas en Palma, Iago Negueruela. - PSIB

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB presentará este mes de marzo una moción en el pleno del Ayuntamiento de Palma para que se avance en el Plan de Viales Cívicos que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, presentó en 2024.

Según han comunicado los socialistas este miércoles en una nota de prensa, la moción insta al Ayuntamiento y al Consell a que "saquen del cajón" el plan y establece un periodo máximo de tres meses para retomar las obras de ambos proyectos.

En concreto, piden que se terminen las conexiones del camino Salard con el hospital Son Llàtzer y la de Son Ferriol con s'Hostalot, que formaban parte de un proyecto de 60 kilómetros de corredores cívicos que conectaban diferentes núcleos urbanos.

Los socialistas exigirán que el Consell presente el proyecto de conexión del camino Salard con el hospital de Son Llàtzer y la conexión entre Son Ferriol y es Hostalot, demandas de los vecinos de Rafal Nou, Rafal Vell, Vivero, Son Ferriol y s'Hostalot, a las que actualmente no se está dando respuesta.

Además, la secretaria general del PSIB en Mallorca, Amanda Fernández, y el secretario general de los socialistas en Palma, Iago Negueruela, han instado conjuntamente al presidente del Consell y al alcalde de Palma, Jaime Martínez, a que avancen en la construcción de los carriles.

Negueruela ha criticado que tanto el presidente como el alcalde "lleven tres años sin hacer absolutamente nada" respecto a los avances de la obra y les ha pedido que se "sienten a trabajar" para concluirla.

Por su parte, Fernández ha reprochado que "el presidente Galmés hizo un anuncio que, tres años después, todavía no se ha materializado". "Es hora de que saquen del cajón los proyectos incluidos en este plan, porque son una necesidad para la ciudadanía", ha concluido.