El PSIB de Menorca critica que destinar 1,5 millones a vivienda de un presupuesto de 185 es "ridículo e insuficiente"

Archivo - La portavoz socialista en el Consell de Menorca, Susana Mora. - PSIB-PSOE - Archivo

MENORCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSIB en el Consell Menorca, Susana Mora, ha tildado de "ridículo e insuficiente" el hecho de destinar 1,5 millones de euros a políticas de vivienda de un presupuesto total de 185 millones.

La consellera insular ha aseverado que esto demuestra que el gobierno de la institución insular "no entiende la realidad que viven cada día las familias menorquinas", especialmente los jóvenes que "no pueden emanciparse" o las personas que "no encuentran alquileres asequibles".

En esta línea, han señalado que el presupuesto del PP para 2026 "no refleja" uno de los "principales retos" para las instituciones y uno de los principales problemas para la sociedad menorquina, como es la vivienda.

"No se entiende que el PP prevea casi 30 millones de euros para movilidad pero solo destine 1,5 millones a políticas de vivienda, a pesar de que este sea uno de los principales problemas que sufren la mayoría de familias menorquinas", ha manifestado.

En esta línea, ha advertido que esta partida debería incrementarse como mínimo hasta los diez millones de euros, "si realmente se quiere afrontar esta problemática".

La portavoz socialista ha lamentado que las cuentas insulares sean "continuistas, sin ideas nuevas y sin ningún proyecto propio". "Aunque pueda ser positivo, un año más el PP se limita a ejecutar los proyectos que el PSIB dejó preparados durante la pasada legislatura. Esto demuestra que no tiene una hoja de ruta clara para Menorca", ha puntualizado.

Por último, Mora ha insistido en que este presupuesto "confirma la falta de ambición, de liderazgo y de proyecto del PP en el Consell". Por eso, ha defendido que Menorca merece un gobierno que "planifique", que "impulse iniciativas propias" y que "afronte los retos del presente y del futuro". "Lo hay es un gobierno sin proyecto propio y sin ideas", ha resaltado.