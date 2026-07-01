El PSIB de Menorca señala que la revisión del plus de insularidad "hace justicia" con los funcionarios de la isla

MENORCA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Manorca ha valorado el anuncio del Gobierno central de revisar el plus de insularidad de los funcionarios, ya que es una "reivindicación histórica" que contribuye a "hacer justicia" con los trabajadores públicos que desarrollan su labor en Menorca, al asumir "un mayor coste de vida y dificultades añadidas de movilidad y acceso a la vivienda".

Así lo ha indicado el secretario general del PSIB de Menorca, Pepe Mercadal, quien ha destacado que esta actualización es "especialmente necesaria" en una isla como Menorca, donde las "dificultades derivadas de la doble insularidad" condicionan tanto el acceso, como la permanencia de profesionales esenciales en los servicios públicos.

Los socialistas también han destacado el "compromiso" del Gobierno central con Baleares y con Menorca, al impulsar medidas que "ayudan a corregir desigualdades estructurales" derivadas de la insularidad y refuerzan la calidad de los servicios públicos.

En este sentido, desde el PSIB de Menorca han defendido que esta revisión del complemento de insularidad debe servir también para "avanzar en políticas que garanticen una administración pública fuerte, con capacidad para atraer y retener a profesionales cualificados en la isla".