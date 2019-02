PSIB, MÉS per Mallorca y El PI critican la "tardanza" en nombrar otro senador pero dicen que "no se le echa de menos"

Publicado 06/02/2019 14:57:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de El Pi, Jaume Font, ha criticado este miércoles después de la Junta de Portavoces la "tardanza" en la elección del nuevo senador --en el marco de que el expresidente del Govern José Ramón Bauzá se diera de baja como militante del PP y que renunciara a su acta-- y ha detallado que "no se había hecho la convocatoria como tocaba para poder presentar candidatos", lo que ha considerado un "engañabobos" por parte del PP.

En declaraciones a los medios, el portavoz de MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo, en esta misma línea, ha confirmado que "no se han seguido los trámites parlamentarios necesarios", aunque ha asegurado que "para la faena que hizo, no lo estamos echando de menos".

Por su parte, el portavoz del PSIB en el Parlament, Andreu Alcover, ha sostenido que desde su partido esperan que el candidato "haga un poco más de trabajo" y que, asimismo, "eleve el nivel" y ha condenado las declaraciones de la senadora del PP Ester Muñoz por haber dicho en un debate sobre Memoria Histórica en el Pleno del Senado que se destine dinero público a "desenterrar huesos".