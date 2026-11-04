El PSIB y Més per Menorca celebran la victoria demócrata en EEUU y confían en que sea "un ejemplo" para España

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Més per Menorca y el PSIB han celebrado los resultados en las elecciones de mitad de mandato celebradas este martes en Estados Unidos, que dan una victoria demócrata en ambas cámaras, y han confiado en que sean "un ejemplo a seguir" para España.

En las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces, los portavoces de Més per Menorca y el PSIB, Josep Castells e Iago Negueruela, han destacado que la victoria demócrata se suma a la del actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Para el menorquinista, los ciudadanos de Estados Unidos "han sido engañados por un payaso que prometió hacer cosas y ha hecho todo lo contrario". "Su política populista no lleva a ningún lado", ha señalado.

De su lado, el socialista ha considerado que "la democracia ha dicho 'no' a la forma de hacer política" del presidente Donald Trump. "Estados Unidos ha dicho 'no' al odio, a la guerra, a los oligarcas y al insulto", ha sostenido.