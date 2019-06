PSIB, MÉS y Podemos estudiarán el fin de semana un documento programático y prevén abordar el organigrama desde el lunes

Publicado 07/06/2019 17:16:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

PSIB, MÉS y Podemos estudiarán este fin de semana un documento programático de cara a un nuevo pacto para formar Govern y, si este texto recibe el visto bueno de todos los interlocutores, comenzarán a hablar del organigrama del Ejecutivo a partir del lunes.

Según han informado a Europa Press fuentes próximas a las negociaciones, los equipos negociadores han salido de la última reunión con un documento fruto de la puesta en común de los programas electorales de los tres partidos. Este texto no incluye nada relacionado con la composición del Ejecutivo.

La reunión ha terminado hacia las 14.00 horas. Los representantes políticos han acordado darse este fin de semana para estudiar el documento y volverán a citarse el lunes para ver si hay un principio de acuerdo.

El documento incluye medidas planteadas por los distintos partidos en campaña, con políticas en materia de educación, vivienda, salud y otros ámbitos, como mejoras para la etapa educativa 0-3, la creación de un observatorio para controlar los precios de la vivienda e impulso a la promoción de viviendas de protección oficial.

Si el documento no consiguiera el visto bueno de los equipos, se seguirá negociando para modificarlo, pero si obtiene luz verde por parte de todos los partidos, se pasará a hablar del organigrama del Govern.

LAS NEGOCIACIONES, "ENCALLADAS" DURANTE UN TIEMPO

Este viernes, uno de los miembros de la ejecutiva de MÉS, Miquel Gallardo, ha reconocido públicamente que las negociaciones "han estado encalladas totalmente durante mucho tiempo", si bien ha manifestado sus esperanzas "de que puedan avanzar".

El exdiputado ha explicado que "de los cafés iniciales se ha pasado a conversaciones cada vez más fluidas" pero ha remarcado que hay tres puntos "básicos" para que MÉS pueda sentirse "cómodo dentro del Govern". El dirigente ecosoberanista ha concretado esto en reivindicaciones ante el Estado, política territorial y de carreteras y representatividad en las instituciones, planteamientos que, a su parecer, "no son pedir la Luna". Si no se aceptan estos puntos, el partido no descarta permanecer en el Parlament funcionando como apoyo externo.

Frente a esto, el diputado electo de Podemos Juan Pedro Yllanes ha sugerido que parece que MÉS "está pensando más en cargos o sillones" en las negociaciones ya que "hablan sistemáticamente de la presidencia del Parlament o del senador".

Yllanes ha dicho que no hay "malestar" con MÉS pero desde Podemos sí ven "sorprendente" que pongan sobre la mesa temas sobre la limitación de cruceros o la vía conectora. El diputado ha asegurado que son cuestiones ya recogidas en el programa de Podemos. "Esas líneas rojas realmente no existen", ha insistido.

RESULTADOS DEL 26M

En las elecciones del pasado 26 de mayo, los socialistas consiguieron ganar por primera vez en la comunidad, lo que abre la puerta a que Francina Armengol continuara gobernando en las Islas, ya que la mayoría absoluta en el Parlament se obtiene con 30 diputados. Los partidos de izquierdas superarían esta cifra con los escaños de PSIB (19), MÉS per Mallorca (4), Unidas Podemos (6), MÉS per Menorca (2) y Gent per Formentera (1).

En la misma noche electoral, Armengol se mostró confiada en lograr un nuevo pacto progresista en el Govern, puesto que "la izquierda suma en esta Comunidad más de la mayoría absoluta", recordó.