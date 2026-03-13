El PSIB de Palma reclama a Martínez que pida perdón a Cruz Roja por acusarles de "ayudar" al PSIB

Archivo - Trabajadores de Cruz Roja colocando los alimentos que distribuirán a personas en situación de vulnerabilidad. - CRUZ ROJA - Archivo

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Palma ha solicitado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que pida perdón a Cruz Roja por acusarles de "ayudar" al PSIB a "crear una polémica que no existe", en referencia a la solicitud de listas de personas vulnerables para darles de baja en el padrón municipal.

Esta reclamación la ha trasladado el secretario general del PSIB, Iago Negueruela, quien ha planteado que este perdón se haga extensible a las entidades del tercer sector por sus "ataques sistemáticos".

En declaraciones ante los medios, el representante local ha exigido también la destitución de la teniente de alcalde y regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, por "haber mentido hasta en tres ocasiones" en relación con los "desempadronamientos" que hace Cort a personas en emergencia social.

"Es un alcalde censor que va en contra de los derechos de los vulnerables, de la gente que no tiene recursos y de las entidades que los representan", ha alegado.

Desde el PSIB han lanzado un mensaje de agradecimiento a las entidades sociales de Palma que trabajan para "cubrir todas las ausencias" de un alcalde que está "absolutamente sobrepasado en la gestión".

Un agradecimiento que ha hecho extensivo a EAPN, toda la red del tercer sector y, de una forma "especial", a Cruz Roja, a Médicos del Mundo y a todo tipo de entidades que "solo han recibido ataques directos del alcalde".

Negueruela también ha recordado que esto va de "quitar derechos", puesto que ha considerado que el ayuntamiento solo trabaja en "eliminar derechos a las personas más vulnerables y débiles de Palma".

Al mismo tiempo, ha recordado que las entidades trabajan en cubrir "las necesidades de la gente que el Ayuntamiento ignora", algo que ha alegado que se ve en "todos los ámbitos" incluso también en la antigua prisión.

"Atacan a todas las entidades que dan apoyo a las personas más necesitadas y a toda la red de protección de esta ciudad", ha censurado Negueruela.

El representante del PSIB ha argumentado que Roca ha "mentido hasta en tres ocasiones": primero, al decir que había sido Cruz Roja quien, "de oficio, había enviado los listados de personas en emergencia social para desempadronarlos"; segundo, cuando "cambia de versión" para afirmar que han sido "los técnicos del ayuntamiento" y, tercero, al asegurar que ella "cambió el procedimiento".

"Ataca a los funcionarios de este Ayuntamiento y el PSIB quiere poner en valor su trabajo, porque está claro que no fueron los funcionarios quienes, de oficio, decidieron cambiar el procedimiento", ha afirmado.

Al mismo tiempo, ha hecho mención a una supuesta prohibición del Consistorio de una actividad del CEIP Molinar ante el busto de Aurora Picornell, por lo que ha criticado que el equipo de gobierno esté "tan obsesionado" en "atacar a todo" que "no permiten" ni siquiera excursiones de escolares para ir a ver el busto de Aurora Picornell y entregar un ramo de flores. "El alcalde no puede censurar lo que pueden hacer los niños de esta ciudad", ha rematado.