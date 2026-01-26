El PSIB pide el cese del trabajador de Marratxí XXI vinculado a Vox y dimisiones de los responsables políticos

El secretario general del PSIB en Marratxí, Miquel Cabot. - PSIB

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado explicaciones "inmediatas y urgentes" por parte del Ayuntamiento de Marratxí, ante las "graves irregularidades" detectadas en la contratación de un trabajador vinculado a Vox --miembro del equipo de gobierno local-- en la empresa pública Marratxí XXI y ha pedido la dimisión de los responsables políticos implicados.

Estos hechos habrían sido recogidos por una auditoría a la que se ha sometido a la empresa, en la que se "pone entredicho" el proceso de selección del candidato seleccionado, puesto que han afirmado que "se modificado los requisitos de la plaza para favorecer claramente a un candidato que es militante de Vox", según ha explicado el PSIB en un comunicado.

Ante esta situación, ya en el mes de abril de 2024 el PSIB de Marratxí solicitó formalmente, mediante correo electrónico, la certificación de los cursos y titulaciones alegadas por el candidato, "sin que a día de hoy todavía se haya facilitado ninguna documentación".

"Esta falta de respuesta solo puede interpretarse como una falta grave de transparencia por parte de los responsables políticos de la empresa pública y del equipo de gobierno municipal", han alegado.

Por eso, han advertido que si se confirma que el candidato "falseó su currículum", se encontrarían ante un posible caso de "falsedad documental", una situación "absolutamente incompatible con la permanencia en una empresa pública".

En este caso, el PSIB ha exigido el cese inmediato del trabajador y que se vuelva a iniciar el proceso de contratación con todas las garantías de "legalidad, igualdad, mérito y capacidad".

Aún así, han apuntado que la responsabilidad "no puede recaer únicamente en el trabajador", ya que, a su manera de ver, si los responsables políticos de PP y Vox "permitieron la contratación de un afiliado suyo sin comprobar, ni validar su formación y experiencia, se trataría de un caso muy grave de uso partidista de una empresa pública".

"Hay que recordar, además, que existían candidatos con una preparación y experiencia muy superiores, a los que se les negó la oportunidad de cubrir esta plaza. A diferencia otros procesos selectivos de Marratxí XXI, ni siquiera se realizaron entrevistas, hecho que refuerza la sospecha de un procedimiento hecho a medida y sin garantías", han manifestado.

El PSIB de Marratxí ha calificado de "inaceptable" que la empresa pública del municipio se convierta en una "agencia de colocación al servicio de intereses partidistas" y han mostrado su compromiso con "la transparencia, la legalidad y la asunción de responsabilidades hasta el final".