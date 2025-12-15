El PSIB pide el coste del viaje del Consell a California: "Las fotos de Galmés están costando un ojo de la cara"

El grupo socialista en el Consell de Mallorca en un pleno - PSIB

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha pedido conocer el coste exacto del viaje de una delegación de la institución insular a California, con motivo de la conmemoración de la canonización de Junípero Serra.

"Los viajes y las fotos del presidente insular, Llorenç Galmés, de toda la legislatura están costando un ojo de la cara con dinero de los mallorquines", ha criticado la portavoz del PSIB en el Consell, Catalina Cladera.

La formación ha presentado una batería de preguntas para conocer el coste del desplazamiento a California, según han señalado en nota de prensa, criticando que Galmés "decidió que las celebraciones --de la conmemoración del Fray Junípero Serra-- se tenían que trasladar a ultramar".

Así, ha subrayado que en el viaje participaron varios cargos del Consell, así como representantes del Ayuntamiento de Palma y del de Petra, otras entidades y personal diverso de apoyo.

Los socialistas han reclamado conocer el coste del desplazamiento y la estancia, la motivación, las actuaciones realidades y las personas desplazadas a cargo de la institución insular, ya sean personal funcionario eventual o externo.

"No cuestionamos que el Consell quiera rendir homenaje a la figura de Junípero Serra, pero tenemos derecho a saber qué nos ha costado a todos los mallorquines este viaje transoceánico", ha dicho Cladera, quien ha cargado contra Galmés por hacer crecer "su álbum de fotos y viajes de la legislatura y que este álbum se convierta en el eje central de la gestión del Consell".

Por otro lado, los socialistas han hecho referencia a la firma de un acuerdo con una empresa dedicada a la ciberseguridad, para criticar que este convenio "fue aprobado a toda prisa" en un consejo ejecutivo extraordinario celebrado 'ex profeso' el 28 de noviembre, unos días antes del viaje.

Se trata de un acuerdo, según el PSIB, sin contraprestación económica por el cual el Consell pone a disposición de la empresa recursos humanos y técnicos para que la empresa, con razón social en Reino Unido, pueda realizar conferencias o congresos sobre la concienciación en temas de ciberseguridad.

"Sospechamos que Galmés hizo firmar este convenio de improviso, sin contenido, para tener una excusa más para hacerse una nueva foto en California", ha acusado Cladera, quien ha agregado que el presidente insular no gestiona ninguna competencia que incluya relaciones internacionales pero que desde el inicio de la legislatura acumula actos "representativos y sin ningún contenido real" en varias localizaciones de Europa y ahora América.

Para los socialistas, el viaje a California "es la continuación" de los realizados a Roma, Bruselas, Londres y Berlín con "costes disparados y sin una adecuada comunicación de los gastos causados a las arcas del Consell".

Según la portavoz, cuando su grupo pide al equipo de gobierno por cuestiones relacionadas con gastos de viajes, la institución responde "tarde y mal" y les remite a la página de transparencia que, a su criterio, "no refleja los datos con claridad".