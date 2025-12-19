El PSIB pide la dimisión de la alcaldesa de Llucmajor y la regidora de Urbanismo por "comentarios ofensivos"

Representantes del PSIB de Llucmajor. - PSIB

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha presentado una moción para reprobar a la alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, y la regidora de Urbanismo, María Inmaculada Pérez, por unos supuestos "comentarios ofensivos" y de "menosprecio" durante el último pleno municipal, por lo que exige su dimisión inmediata.

Los socialistas han considerado que estas actitudes "vulneran los principios de respeto institucional, transparencia y dignidad" que tienen que regir el ejercicio de la función pública, según han expresado a través de un comunicado.

Durante un receso de la última sesión plenaria, con los micrófonos abiertos, se habrían escuchado estos comentarios hacia los ciudadanos que asistían al pleno, así como comentarios que "banalizaban el funcionamiento" del máximo órgano de representación democrática del municipio.

Además, la alcaldesa habría hecho referencia a una posible operación de compraventa "desconocida para la oposición", hecho que "genera dudas" sobre la transparencia de la gestión municipal.

El portavoz del PSIB de Llucmajor, Jaume J. Oliver, ha manifestado que estas actitudes "no son simples comentarios desafortunados", sino un "ataque directo" a la dignidad de los 'llucmajorers' que "legítimamente reclamaban una solución para la Escuela de Música y Artes Escénicas".

"La alcaldesa y la regidora han demostrado que desprecian a la ciudadanía y el pleno municipal, y esto es incompatible con la representación democrática", ha apuntado.

Asimismo, ha añadido que la moción "no es solo un gesto político", sino un acto de "responsabilidad institucional". El edil ha recalcado que el Tribunal Supremo ha reconocido la legitimidad de las mociones de reprobación como "herramienta de control democrático" y ha reivindicado que el deber del PSIB es "utilizarla ante unas actitudes que deslegitiman el cargo público".

El portavoz socialista también ha criticado el cambio de fecha y hora del pleno en que se tenía que debatir la moción, inicialmente previsto para el 30 de diciembre a las 19.00 horas, y que finalmente se ha convocado el 23 de diciembre a las 09.00 horas.

"Este cambio intempestivo dificulta el seguimiento de la sesión por parte de la ciudadanía y es un intento más de Lascolas de ocultar un debate incómodo", ha resaltado.

El Grupo Municipal Socialista ha concluido que la continuidad de la alcaldesa y de la regidora de Urbanismo al frente del Ayuntamiento de Llucmajor resulta "insostenible" y reclama que "den un paso al lado para restituir la confianza ciudadana en las instituciones".