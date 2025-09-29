El PSIB pide al Govern un plan de infraestructuras residenciales para personas mayores en Alcúdia. - PSIB

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en Alcúdia ha reclamado al Govern que presente y ejecute un plan de infraestructuras residenciales para personas mayores, "ante la parálisis absoluta en dos años de legislatura".

En un comunicado, los socialistas han afirmado que la situación de los servicios sociales en Alcúdia representa "un ejemplo más de la mala gestión de los recursos públicos que hace el Ejecutivo autonómico".

"Sabemos que las personas mayores tienen unas necesidades que en estos momentos están totalmente dejadas por parte del PP", ha afirmado la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, que cree que "en estos dos años no se han prestado los servicios que corresponde a las personas mayores".

El Grupo Municipal Socialista en Alcúdia ha recordado este lunes al equipo de gobierno de la alcaldesa, Fina Linares, "sus constantes incumplimientos", tanto en cuanto a la promesa de la reforma de la actual residencia, como por la ausencia de mejoras que pasaría por la construcción de un nuevo centro.

"Los Socialistas de Alcúdia hace tiempo que reclaman instalaciones dignas para la gente mayor del municipio. Ya durante la pasada legislatura, la opción preferida era construir una nueva residencia, porque resultaba más operativo que reformar el actual edificio. Sin embargo, el equipo de gobierno de PP y Vox esta legislatura informó de la presentación de un proyecto de reforma de la Residencia que ya había sido trasladado al IMAS, un extremo que fue desmentido desde la misma institución insular", han recordado.

El PSOE de Alcúdia ha recordado la "extrema necesidad" para las personas mayores de Alcúdia de tener una residencia en una localidad con un gran porcentaje de residentes de edad avanzada.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Alcúdia, Joan Gaspar Vallori, ha insistido en que el municipio necesita una nueva residencia mucho más operativa que la reforma de una infraestructura que no está adaptada a las necesidades actuales.

Por su parte, el diputado en el Parlament Omar Lamín ha lamentado que la situación en Alcúdia no es diferente a la que se vive en otros municipios de Baleares, lo que demuestra "la deficiente gestión de los servicios sociales por parte del Govern".

"Prohens mantiene servicios cerrados, es incapaz de presentar un nuevo plan de infraestructuras y condena a miles de personas a quedarse sin atención mientras regala 500 millones a los más ricos de esta tierra", ha dicho en referencia a la política fiscal del Ejecutivo.

Según Lamín, el Govern no ha proyectado ni planificado ni ejecutado nada. "Han vendido humo prometiendo 14 nuevas residencias y cinco centros, pero no sabemos nada de ninguno de estos y saben perfectamente que no estarán listos esta legislatura" ha añadido.

El diputado socialista ha lamentado que Baleares haya pasado "del dinamismo durante la pasada legislatura a la inacción actual por una parálisis en la ejecución".