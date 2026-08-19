El PSIB pide al Govern que revierta "las políticas depredadoras del territorio"

La secretaria de Coordinación y Relaciones Políticas del PSIB-PSOE, Mercedes Garrido, en una rueda de prensa. - PSIB-PSOE

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado al Govern que detenga las "políticas depredadoras del territorio que han pues Baleares a la venta", tras las manifestaciones contra la masificación turística.

La diputada socialista Mercedes Garrido ha subrayado que durante este verano se han vivido en las Islas "dos manifestaciones contundentes e históricas", en relación a la cadena humana en Es Trenc y la manifestación de finales de julio en Palma.

Para Garrido, estas manifestaciones han servido para decir "una cosa muy concreta a la presidenta del Govern, que basta ya de atacar a este territorio, de atacar el litoral y basta ya de vender Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera".

En un comunicado, los socialistas han pedido al Ejecutivo autonómico y al PP que rectifiquen las políticas "depredadoras" y que no miran por el bien común sino por los intereses de especuladores e inversores extranjeros.

Para el PSIB, el PP de Prohens es "el PP más destructor de todos los PP que hemos conocido, por encima de Cañellas y por encima de Matas y Bauzá", actuando a escondidas, modificando en ley una orden de Conselleria, porque "no lo habrían podido tramitar de manera ordinaria sin presentar los informes pertinentes".

"Se trata del mismo PP que se ha visto durante toda la legislatura, que dice una cosa y hace totalmente la contraria, en este caso se añade un hecho más grave", ha afirmado Garrido, en lo que ha considerado una modificación "al dictado de quien necesita que le modifiquen las normas", como se ha visto, ha añadido, con los 'xibius' de las playas.

Para el PSIB, el Govern, lejos de poner medidas de protección en el territorio, ha hecho todo el contrario, permitiendo "construir de manera descontrolada y haciendo un abuso increíble de los recursos naturales".