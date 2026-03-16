El PSIB pide al Govern que se sume al 'no a la guerra' y que apruebe un paquete de medidas para proteger a la ciudadanía

Archivo - La vicesecretaria del PSIB, Rosario Sánchez, en rueda de prensa. - PSIB - Archivo

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, ha reclamado al Govern que condene el conflicto en Oriente Medio, que se sume al 'no a la guerra' y que apruebe de forma inmediata un paquete de medidas para paliar la subida de precios derivada del conflicto.

En una rueda de prensa este lunes en Palma, la socialista ha exigido medidas para proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos, parecidas a las que impulsó el anterior Govern en 2022 con motivo de la invasión en Ucrania.

Según ha advertido, la situación "avanza muy rápidamente" y los ciudadanos de las Islas ya están pagando por la gasolina prácticamente dos euros por litro. "Esto afecta al transporte, a la agricultura y a la cesta de la compra", ha sostenido.

Igualmente, ha destacado que este martes el Gobierno de España activará un primer paquete de medidas para apoyar a la población ante las consecuencias económicas. A diferencia, a su entender, de la posición de la presidenta del Govern, Marga Prohens, para quien esta situación "no es una prioridad".

"Exigimos una actitud activa y de protección a todas las personas que vivimos en Baleares", ha reclamado, subrayando que la única medida que está activa actualmente es la gratuidad del transporte público.

El PSIB propondrá iniciativas para proteger el tejido productivo y a los ciudadanos que, ha concluido Sánchez, su grupo parlamentario está dispuesto a negociar.