PSIB pide a Lafuente que entregue documentos y dé explicaciones sobre el "conflicto de intereses" con la ley de puertos

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha exigido una serie de documentos al conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, así como explicaciones y "transparencia" ante los "posibles intereses directos" en la modificación de la ley de puertos.

Así lo ha expuesto este miércoles el diputado y portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, después que en el pasado pleno insinuara que el conseller podría tener "intereses directos" en la aprobación de la iniciativa y que se encuentra en "una situación de conflicto de intereses".

Durante el pleno, el conseller negó tener ningún interés personal en la modificación legal, "más allá del interés del Govern en esta cuestión".

Lafuente explicó que su padre, ya fallecido, tenía participaciones en una sociedad desde hace 30 años y se mostró dispuesto a facilitar toda la información que le sea requerida respecto a su situación patrimonial en lo que tiene que ver con el sector náutico.

Los socialistas han reclamado a Lafuente, entre otros documentos, la declaración de patrimonio, la declaración de renta de los últimos años, así como las circunstancias de la aceptación de la herencia y las participaciones de la empresa.

"Estamos delante de una cuestión que no es menor, que representa el uso de la iniciativa legislativa para favorecer intereses particulares", ha alertado Pons, quien ha exigido al conseller la "máxima transparencia y diligencia" en la entrega de la documentación.