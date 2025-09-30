El PSIB acusa al conseller Lafuente de tener "intereses directos" en la modificación de la ley de puertos

Archivo - El portavoz parlamentario adjunto del PSIB-PSOE, Marc Pons. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado y portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, ha insinuado este martes que el conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, podría tener "intereses directos" en la modificación de la ley de puertos" y que por eso la norma la han pactado PP y Vox y no ha salido del Consell de Govern.

Ha sido en el debate de la toma en consideración de la modificación legal, momento en el que Pons ha retado al conseller ha subir a la tribuna a desmentir las insinuaciones.

El conseller ha pedido intervenir y ha negado tener ningún interés personal en la modificación legal, "más allá del interés del Govern en esta cuestión".

Lafuente ha explicado que su padre, ya fallecido, tenía participaciones en una sociedad desde hace 30 años y se ha mostrado dispuesto a facilitar toda la información que le sea requerida respecto a su situación patrimonial en lo que tiene que ver con el sector náutico.

Pons, por su parte, ha preguntado quién gestiona la sociedad a la que se refiere. "Las dudas siguen sobre la mesa", ha añadido. Según el socialista, "de la información pública se desprende que hay relación directa con una empresa y que la ley le beneficiará".

Lafuente ha cerrado el turno incidental lamentando el uso demagógico y torticero de una situación personal.