El PSIB pide que la ley de costas proteja el patrimonio marítimo y fomente actividades de bajo impacto ecológico

Portocolom - PSIB

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha presentado una enmienda a la ley de costas de Baleares para que incluya la protección de las embarcaciones tradicionales y promueva actividades náuticas no motorizadas de bajo impacto ecológico.

Según ha señalado la formación socialista en una nota de prensa, la enmienda da cumplimiento al compromiso anunciado hace unas semanas de presentar propuestas propias para garantizar el mantenimiento de la marina tradicional en todos los puertos del archipiélago.

Asimismo, la iniciativa da respuesta a las reivindicaciones recientes de colectivos como la Asociación de Barcas Tradicionales de Portocolom.

Los socialistas han acusado al PP de hacer "grandes anuncios y falsas promesas" a las plataformas y le han reclamado que "demuestre su compromiso real" apoyando dicha enmienda.

A su entender, las embarcaciones tradicionales de madera, así como de todo el patrimonio inmaterial y los oficios que las acompañan, se encuentran "desprotegidas" por el Govern que, han criticado, impulsa planes de reordenación portuaria que "ponen en peligro esta manera de vivir".

Según el PSIB, para hacer frente a los precios "desorbitados" de los amarres o a la "falta de consideración" hacia las barcas de madera más antiguas, es necesario fijar por ley varias acciones.

En concreto, que el Govern, los consells insulares y los municipios aprueben en un plazo máximo de un año un programa de identificación de necesidades y medidas para conservar las embarcaciones tradicionales.

Este programa, recoge la enmienda, deberá hacerse con la participación de entidades vinculadas al patrimonio marítimo y de las personas usuarios.

También propone prever espacios compatibles para el amarre, la varada y el mantenimiento, priorizando las instalaciones ya existentes.

Igualmente, la enmienda plantea establecer criterios "objetivos y transparentes" para la reserva de plazas y medidas de apoyo, prestando una atención especial a las entidades sin ánimo de lucro y a los proyectos de conservación y acceso público a la marina tradicional.

Esta cuestión, han recalcado los socialistas, se alinea con la petición de las asociaciones de disponer de una tarifa social asequible y de reservar zonas de gestión para entidades vinculadas a la náutica tradicional.

Por otro lado, han reclamado que las administraciones promuevan actividades náuticas no motorizadas de bajo impacto (remo, vela ligera o natación en aguas abiertas) como herramienta de vinculación cultural, educativa y deportiva con el mar.

Así, la enmienda plantea la promoción de convenios de colaboración para la formación y divulgación, sin que ello suponga atribuir potestades públicas ni derechos exclusivos sobre espacios de uso común.