El PSIB pide paralizar la demolición del edificio de 31 de Desembre y su protección mediante la catalogación

El PSIB ha solicitado al Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma que detengan la demolición del edificio proyectado por el arquitecto Gaspar Bennàssar en las calles 31 de Desembre y Antoni Marquès, además de protegerlo a través de la inclusión en el catálogo del patrimonio de la ciudad.

Así, los socialistas han exigido al Consell de Mallorca que "haga cumplir" en el municipio el acuerdo de la Comisión Insular de Patrimonio que "impone la protección de diferentes elementos patrimoniales de la edificación", según han indicado en una nota de prensa.

"El edificio está a punto de desaparecer completamente por la inacción del Consell y del Ayuntamiento de Palma, lo que supondría un atentado patrimonial de primer nivel, al tratarse de un edificio centenario, de estilo modernista, con valores patrimoniales que ha destacado la asociación ARCA", han subrado.

El PSIB en Consell de Mallorca ha presentado un requerimiento formal al Departamento de Patrimonio Histórico para parar el derribo inminente del edificio situado en la calle 31 de Diciembre, esquina con Antoni Marquès de Palma, y "hacer cumplir el mandato de protección aprobado dentro de la Comisión Insular de Patrimonio".

Por otra parte, han censurado que el Ayuntamiento de Palma "no haya incluido" el edificio de Bennàssar dentro del catálogo de patrimonio de la ciudad y, por tanto, "no haya interrumpido la licencia de demolición que afecta al conjunto".

Todo esto se llevaría a cabo a pesar de que la Ponencia Técnica de Patrimonio Histórico emitió un "informe favorable" a la protección, al menos de la fachada, las baldosas y los elementos de madera de la estructura en enero de 2025.

Se trata de un informe que fue ratificado por la Comisión Insular de Patrimonio por unanimidad, pero el Ayuntamiento de Palma "no ha aplicado las medidas acordadas". "La licencia de derribo continúa vigente y los promotores pretenden ejecutarla de manera inminente", han alertado.

El conseller insular del PSIB Joan Ferrer ha afirmado que "no entiende la inacción" del Consell de Mallorca por no exigir al Ayuntamiento el cumplimiento del mandato de la Comisión de Patrimonio y solicitar la paralización de la demolición, cuando ya podría haber actuado de oficio.

El inmueble, proyectado por el arquitecto Gaspar Bennàssar en 1926, es considerado un "ejemplo destacado" del patrimonio arquitectónico modernista de la ciudad. "ARCA ha defendido ante la Comisión de Patrimonio del Consell los valores arquitectónicos externos como la fachada y otros elementos de la construcción, como el tejado hidráulico y la carpintería", han mantenido.

Ferrer ha incidido en que lo que demuestra esta actuación es que en materia de protección urbanística, aquello que pone de acuerdo al PP del Consell y del Ayuntamiento de Palma es la protección de las "edificaciones fascistas de sa Feixina".

El regidor del PSIB en el Ayuntamiento de Palma Pepe Martínez ha explicado que el edificio de 31 de Desembre es "un ejemplo" de los 200 edificios que han quedado "desprotegidos" con la "inacción" del PP, que "dejó caer" el Plan de Ordenación Detallada del Plan General aprobado el pasado mandato.

Martínez ha afirmado que el PP "no tiene ningún interés" en hacer ninguna modificación puntual urgente para incluir el edificio en el catálogo porque "solo les preocupa el patrimonio que interesa a los turistas".

Para el regidor, el derribo del edificio supone la "pérdida de la identidad" de la barriada del Eixample, puesto que Palma pierde "una parte de su identidad para convertirse en una ciudad dormitorio", mientras la ciudadanía "se queda sin un valor que nunca se podrá recuperar".

Martínez ha aseverado que, este mandato, el PP solo ha protegido el "monumento fascista de sa Feixina" y un edificio para que "se pueda convertir en hotel 'boutique'". "Esta es la seña de identidad del PP", ha concluido el regidor.