El PSIB plantea que Prohens tendrá la oportunidad de hablar de los "temas que gestiona" o de oponerse a Sánchez

PALMA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha subrayado que este martes la presidenta del Govern, Marga Prohens, tendrá la oportunidad de hablar de los "temas que gestiona" o de oponerse al Gobierno central durante el Debate de Política General que se celebra en el Parlament.

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, se ha pronunciado de esta manera en la comparecencia ante los medios ofrecida este lunes, en la que ha pronosticado que Prohens "no podrá el acento en los aspectos que no ha resuelto".

En ese sentido, ha citado el incremento de los impuestos de turismo sostenible, a los grandes consumidores de agua en Balares, a los 'rent a car', las medidas para facilitar el acceso a la vivienda o la "saturación turística".

Por eso, ha indicado que la presidenta del Govern "no puede escapar de su gestión" con unos servicios públicos que "cada día fallan más" y que se propone "facilitar construir en zonas inundables" después de lo ocurrido la semana pasada en Ibiza.