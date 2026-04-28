El PSIB pregunta cómo celebrará el Govern los 25 años del ITS y el Bauzá responde: "Con un concierto no"

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha tirado de ironía para responder a la pregunta que el diputado socialista Llorenç Pou le ha formulado en el pleno del Parlament de este martes acerca de la forma en la que el Govern celebrará el 25 aniversario del impuesto de turismo sostenible (ITS), también conocido como la ecotasa.

"¿Qué como lo celebraremos? Le puedo avanzar que con un concierto de Los 40 Principales no", ha dicho el conseller, refiriéndose a la polémica ocurrida durante las últimas legislaturas de Francina Armengol al frente del Ejecutivo.

Bauzá ha defendido que no es necesario hacer ninguna celebración, sino que lo que necesitaba el impuesto era una mejor gestión, algo que ha reivindicado que ha hecho su departamento.

"Hasta ahora el Govern había sacado dos convocatorias con un importe de 472 millones de euros, y el 94% de estos proyectos ya han arrancado, 103 de 110. En dos años pusimos en marcha más proyectos, por importe global, que ustedes en cinco años", ha expuesto.

El pasado sábado, ha recordado, el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) publicó una nueva convocatoria del ITS para los años 2026 y 2027 dotada con 139 millones de euros que recupera partidas no ejecutadas e incluye novedades como penalizaciones para aquellas administraciones que no cumplan con lo comprometido.

El socialista, por su parte, ha reivindicado la "valentía" del Govern de Francesc Antich a la hora de poner en marcha la ecotasa al entender que el sector turístico "tenía que cooperar en la resolución de los problemas sociales y medioambientales".

Pou ha afeado al PP que votaran en contra del impuesto en 2001, lo derogaran en 2003, se negaran a aumentar su cuantía en 2018 y lo hayan mantenido "con la boca pequeña y poco entusiasmo" durante la presente legislatura.

Además, para contestar a la mención al citado concierto, ha criticado que la conselleria de Bauzá "ha financiado grafitis con fondos europeos".

"Pero mire, usted me da una no respuesta porque a diferencia del Govern del Pacte ustedes no tienen el más mínimo proyecto", ha sentenciado el socialista.