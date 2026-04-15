El PSIB propone frenar la "gentrificación" de la Serra de la Tramuntana con un tope de los precios del alquiler

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera (d), y la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández (i). - PSIB

PALMA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha presentado una batería de alegaciones al anteproyecto de la ley de la Serra de Tramuntana, entre las que destacan la aplicación de un tope de los precios del alquiler para evitar la "gentrificación" de los municipios de la zona.

También, según ha informado el PSIB en un comunicado, ha planteado la posibilidad de imponer una moratoria de plazas turísticas que esté supeditada a un estudio de carga.

La portavoz de los socialistas en la institución insular, Catalina Cladera, y la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández, han presentado las 35 alegaciones que su partido ha presentado al texto legislativo, cuyo periodo de exposición pública ha finalizado este mismo miércoles.

"Tendemos la mano al PP para que deje de seguir las líneas rojas que le marca Vox", ha señalado Fernández, quien ha considerado que los de Santiago Abascal está detrás de cuestiones como la potenciación del papel de los cazadores o la ausencia de referencias a la prevención de los efectos del cambio climático.

Para la líder socialista, es "imprescindible" que la ley cuente con el consenso de todos los actores, municipios y entidades relacionadas con la Serra de Tramuntana. "La letra pequeña de la ley es preocupante", ha advertido.

En este sentido, el PSIB ha reclamado que la ley garantice la aplicación del tope de los precios del alquiler que prevé la ley estatal de vivienda "para impedir la gentrificación de los residentes que no encuentran donde vivir en los municipios de la Serra".

También que se ponga en marcha una moratoria de plazas turísticas en la zona, garantizada por ley y supeditada a la redacción de un estudio de carga para determinar el límite máximo.

Otras alegaciones van dirigidas a reconocer el papel de las mujeres en la preservación de la Serra, garantizar el relevo generacional de los trabajos agrarios, catalogar los edificios públicos o eliminar el requisito de pedir permiso para practicar el senderismo.

Por lo que respecta a la gobernanza, los socialistas han planteado incrementar la financiación de los órganos rectores de la Serra en un 1% del presupuesto anual del Consell de Mallorca y del Govern, respectivamente.

TRES AÑOS "EN UN CAJÓN"

Cladera, por su parte, ha criticado que el PP haya dejara "en un cajón" el proyecto de ley de la Serra de Tramuntana que se elaboró durante la legislatura pasada, cuando ella presidía la institución insular, y que haya tardado tres años en presentar su propuesta.

"Para que hayan calculado el momento de sacar la ley para evitar que se aplique en la presente legislatura", ha especulado la consellera socialista.

Pese a ello, ha tendido la mano a los 'populares' para conseguir que dejen atrás "las líneas rojas de Vox". Para ello ha pedido al presidente del Consell, Llorenç Galmés, que se reúna con los partidos y entidades para pactar las modificaciones del texto "sin las imposiciones de la ultraderecha".