El PSIB propone que el transporte público de Formentera se adapte a las frecuencias de los barcos y vehículos ecológicos

Archivo - Puerto de la Savina de Formentera. - APB - Archivo

PALMA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha presentado una serie de iniciativas al proceso de audiencia pública abierto por el Consell de Formentera para el nuevo modelo de transporte público, como que se acompase con los horarios de los barcos que unen las Pitiusas y vehículos no contaminantes adaptados al número de usuarios.

A través de un escrito, los socialistas de Formentera han tratado de hacer una serie de aportaciones para mejorar la cobertura, la accesibilidad, la adaptación a la estacionalidad y la conexión con equipaciones y servicios básicos.

En un comunicado, el portavoz del PSIB de Formentera, Esteve Portas, ha señalado que para los socialistas el proyecto Formentera.eco tiene que ser "no solo el establecimiento de cuotas, sino un eje transversal para transformar la movilidad de la isla hacia un modelo sostenible".

"Formentera tiene que tener un servicio de transporte público adaptado a la realidad de la isla en cada momento. No hay las mismas necesidades en marzo que en junio, ni a las 07.00 que a las 18.00", ha remarcado.

Además, ha alegado que no solo tiene que adaptarse a la demanda turística, sino que tiene que "dar respuesta a la movilidad de los residentes todo el año". "Si se quiere que la juventud se desplace de manera sostenible, hay que hacerlo posible", ha subrayado.

De este modo, han reivindicado horarios adaptados a residentes y trabajadores, con un inicio del servicio reforzado a partir del 1 de marzo.

Igualmente, han pedido que se atienda a los horarios de los jóvenes que estudian en Ibiza, tanto por la mañana como por la tarde y vehículos adaptados para personas con movilidad reducida y con varias frecuencias, hacia los centros sociosanitarios y culturales.

Por último, el PSIB ha reivindicado sistemas de información en tiempo real de horarios de llegada y salida y tarjeta de bus nominativas físicas y/o digitales.