El PSIB reclama que los 84 millones de euros del Consell para paliar el impacto de la guerra sean "reales y efectivos"

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en rueda de prensa - PSIB
PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PSIB se ha mostrado favorable a apoyar las medidas para paliar el impacto del conflicto en Oriente Medio anunciadas por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, este martes, pero ha reclamado que los 84 millones de euros que se movilizarán sean "reales y efectivos".
El grupo socialista en la institución insular ha señalado que el anuncio de Galmés en el Debate de Política General fue "insuficiente, poco claro y a la desesperada".
"Hay 134 millones de euros de remanente y solo de dedican 17,5 millones a las medidas. Luego habla de 84 millones, pero no nos salen las cuentas", ha denunciado públicamente la portavoz socialista, Catalina Cladera.
Así, ha reclamado que estos 84 millones de euros "sean reales y supongan un incremento efectivo del presupuesto destinado a proteger a la ciudadanía".
A pesar de las críticas, Cladera ha afirmado el apoyo de su grupo a las medidas sociales. "Nosotros no criticamos el escudo social, le damos apoyo, como ya hicimos con el Covid y la crisis de Ucrania", ha considerado.
Igualmente, ha advertido que los socialistas no están dispuestos a que Galmés "siga engañando a la ciudadanía con anuncios que no se concretan".
Según Cladera, el Consell de Mallorca tiene recursos y competencias para hacer "mucho más" y, por ello, es necesario que el escudo social sea "más ambicioso y amplio".
"Es necesario impulsar medidas reales e inmediatas, porque hasta ahora el mismo gobierno ha reconocido su fracaso, ha llegado tarde y el anuncio del solar de Can Domenge demuestra que durante todo este tiempo podrían haber hecho mucho más", ha subrayado.
Por último, la portavoz ha enmarcado el anuncio del presidente insular en un contexto "de falta de dirección política". A su juicio, el gobierno "no tiene proyectos, hace anuncios incompletos y está condicionado por Vox, que actúa como copiloto".