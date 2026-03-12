El PSIB reclama al Consell que acelere la tramitación y ejecución de la Ronda Nord de Artà

La secretaria general de los Socialistas de Mallorca, Amanda Fernández, junto al alcalde de Artà, Manolo Galán - PSIB

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado al Consell de Mallorca que active de manera inmediata la tramitación, licitación y ejecución del proyecto de la Ronda Nord de Artà, una infraestructura que, según recuerdan, se planificó la pasada legislatura y fue consensuada con el Ayuntamiento del municipio.

En un comunicado, los socialistas han asegurado este jueves que, pese a las promesas del presidente insular, Llorenç Galmés, el proyecto ha quedado "relegado" mientras se han priorizado otras actuaciones.

Según han señalado, hace dos años el presidente del Consell fue a Artà "con unos planos bajo el brazo", el dibujo del trazado y, días más tarde, finalizó el periodo de exposición pública. "Desde entonces no se ha vuelto a saber nada del proyecto de la Ronda Nord", ha indicado la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernàndez, quien añade que esta infraestructura es clave para avanzar hacia el modelo de municipio que defiende el socialismo. "Una Ronda Nord favorecería el modelo de pueblo que quieren los socialistas", ha declarado.

Por su parte, el alcalde de Artà, Manolo Galán, ha insistido en que el proyecto es imprescindible para transformar la movilidad y priorizar a las personas por encima del vehículo privado. "Un modelo de pueblo donde el protagonista sea el peatón, y no el coche", ha dicho.

El alcalde ha reclamado al Consell que ponga fin a la "parálisis administrativa" y que impulse el proyecto sin más dilaciones. "Debemos agilizar todos los procesos para que esta ronda sea una realidad lo antes posible", ha concluido.