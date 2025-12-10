El PSIB reclama al Consell un refuerzo urgente de la planificación y el soporte a la educación de 0-3 años

La consellera socialista, Beatriu Gamundí. - PSIB

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha registrado una moción para el pleno de este jueves del Consell de Mallorca con el fin de reclamar medidas inmediatas que refuercen la atención y la educación infantil de 0-3 años, con "más planificación y soporte técnico y económico".

Según ha informado el partido en una nota de prensa, también piden más coordinación institucional para garantizar la cantidad y calidad de las plazas existentes en un momento de transición del modelo asistencial hacia el modelo educativo marcado por la Lomloe y el Reglamento de los Centros Asistenciales de niños de 0-3 años, aprobado por el Consell en 2023.

Asimismo, el PSIB ha reclamado que el Consell adopte una estrategia de acompañamiento técnico para evitar la pérdida de plazas y garantizar la calidad y la seguridad de los centros 0-3. La iniciativa se debatirá en el pleno de este jueves.

La consellera socialista Beatriu Gamundí ha advertido que "Mallorca se encuentra en un punto crítico", ya que el proceso de adaptación de los antiguos Centros de Atención Infantil (CAI) "avanza sin soporte técnico necesario y con falta de información que está generando inseguridad jurídica y burocrática".

Así, ha denunciado que hace dos años empezaron el plazo de adaptación y todavía no hay una estrategia de acompañamiento técnico por parte del IMAS. Además, ha considerado que esta inacción puede provocar la pérdida de plazas que todavía son imprescindibles para muchas familias.

El reglamento que regula estos centros de 0-3 años en Mallorca se aprobó a finales de la pasada legislatura con el consenso de todo el sector. Exigía la elaboración de un censo y un itinerario que se tenía que seguir para conseguir regularizar todos los centros para adaptarlos a la nueva norma. Durante todo este tiempo los centros no educativos de niños de 0-3 años de Mallorca no han recibido el apoyo necesario por parte del Consell.

La moción plantea cinco medidas principales, elaborar y aplicar una estrategia de acompañamiento consensuada con el sector, los centros y los ayuntamientos, así como hacer un informe de diagnóstico sobre la situación legal y las necesidades de los CAI en Mallorca, y estudiar e impulsar un proyecto piloto de Espacios Familiares 0-3 como modelo de apoyo social y educativo.

También reclaman reforzar la convocatoria de actividades municipales de estudio para los niños de hasta tres años con recursos económicos suficientes y la creación de ayudas directas para familias vulnerables que no accedan a plazas gratuitas y que sean usuarias de centros acreditados.

Gamundí ha destacado que la moción ha contado con el asesoramiento de Unicef, Coapa-Fapa Mallorca y Assemblea 0-3, las tres entidades que integran el sector, para poder elaborar una propuesta protectora para los niños.

La consellera ha remarcado que el Consell tiene una "responsabilidad directa" en la regulación y supervisión de los centros asistenciales y que "la falta de planificación pone en riesgo el futuro de la etapa 0-3".