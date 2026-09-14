El PSIB reclama al Govern medidas para proteger la náutica tradicional con tarifas reducidas o zonas reservadas

Archivo - Barco en puerto del PortsIB. - GOVERN DE LES ILLES BALEARS - Archivo

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha solicitado al Govern que dicte una serie de directrices que preserven la marina tradicional, como tarifas sociales y asequibles o zonas y regímenes de gestión en los puertos reservados para entidades sin ánimo de lucro vinculadas a esta rama de la náutica.

Los socialistas han hecho este lunes esta reivindicación desde Portocolom, donde la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, y la portavoz del PSIB en el Ayuntamiento de Felanitx, Gracia González, han recogido estas peticiones por parte de vecinos y la Asociación de Barcas Tradicionales.

En una nota de prensa, el PSIB ha exigido que la reordenación del puerto de Portocolom incorpore, como objetivo prioritario, "la conservación de su marina tradicional".

La Asociación de Barcas Tradicionales documenta 197 embarcaciones de madera entre 'llaüts', 'llantxes felanitxeres' y botes, entre otros; que representan "más de un tercio de todas las barcas tradicionales que quedan en Mallorca".

La también candidata del PSIB al Consell de Mallorca ha añadido que "no es solo un patrimonio material", sino que todo esto viene acompañado de un "patrimonio inmaterial excepcional", como los conocimientos, los oficios, como el de 'mestre d'aixa'; y "toda una manera de vivir la marina tradicional".

Igualmente, ha responsabilizado directamente al Govern de la situación porque, a su modo de ver, la continuidad de la marina tradicional, sus conocimientos y oficios están "desprotegidos" al poner en marcha un plan de reordenación que "lo pone en peligro".

Además, ha recordado que el conjunto de barracas de Portocolom fue declarado Bien de Interés Cultural por el Consell de Mallorca en 2024. En ese sentido, ha criticado que se adjudiquen ahora a un precio "desorbitado" y "solo se pueden emplear durante cuatro meses", algo que es un "problema añadido" para unas embarcaciones que, precisamente, "no pueden estar demasiado tiempo fuera del agua".

Por su parte, González ha estimado que el impacto concreto en Felanitx afecta, como mínimo, a 60 embarcaciones que ahora mismo se encuentran "desprotegidas". "Se trata de barcas pequeñas, antiguas, de madera, que en la hora de repartir los amarres no se tiene en cuenta si son de madera o no; y muchas quedan fuera porque son tan antiguas que no tienen documentación oficial", ha advertido.

La representante local ha alertado del coste de los nuevos permisos, ya que por un amarre que solo se puede usar entre cuatro y seis meses, se piden 700 euros en sa Bassa Nova y también en es Babo. Además, estas embarcaciones tienen un mantenimiento "mucho más elevado" porque son barcas tradicionales "hechas de forma manual".

Por estos motivos, ha dirigido su exigencia tanto al Govern como al Consistorio a los que piden que "tomen en consideración" la reclamación que hace la Asociación de Barcas Tradicionales, para que los ciudadanos de Portocolom y los propietarios de estas pequeñas embarcaciones "puedan hacer un uso adecuado a su naturaleza".

Fernández ha recordado que la asociación ya ha presentado una instancia al conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, para que les ayude a "protegerlas" y a dar solución a esta "problemática".

En concreto, la instancia pide que la Conselleria dicte directrices de política portuaria para que la conservación de la marina tradicional sea un "objetivo prioritario" a Portocolom; que se impulse un plan específico que dé prioridad a las embarcaciones de madera en los amarres vinculados a los varaderos y muelles protegidos; que se constituya una mesa de coordinación entre la Conselleria, PortsIB, el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Felanitx y la misma asociación; y que cualquier decisión en sentido contrario se tenga que "justificar expresamente" ante la asociación.

"Para proteger la náutica tradicional, hay que escuchar las personas que saben, como familias, armadores y, específicamente, a la asociación", ha añadido Fernández.

Finalmente, Fernández ha anunciado que este martes, en el Parlament, el PSIB preguntará a Lafuente sobre las soluciones para dar respuesta a esta problemática de las embarcaciones de madera y a todo el patrimonio inmaterial que las acompaña. Además, ha avanzado que el PSIB presentará una batería de propuestas para ayudar a mantener la marina tradicional en todos los puertos de Baleares.