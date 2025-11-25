El PSIB reclama un nuevo espacio "digno y definitivo" para la Escuela de Música y Artes Escénicas de Llucmajor

Miembros del grupo socialista en el Ayuntamiento de Llucmajor. - PSIB

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Llucmajor ha presentado una moción en el pleno municipal para reclamar un nuevo espacio "digno y definitivo" para la Escuela de Música y Artes Escénicas (EMAE).

En la actualidad, ha indicado el PSIB en un comunicado, más de 350 alumnos y docentes desarrollan las actividades en unos barracones provisionales que hace 18 años que están instalados.

Primero sirvieron para albergar a los alumnos de la escuela pública y desde hace ocho años acogen a los de la Escuela de Música y Artes Escénicas.

Estos barracones, hechos de hierro, presentan "graves deficiencias estructurales, acústicas y de climatización" que han provocado las quejas de la comunidad educativa. Pese a que se han reclamado soluciones, han apuntado los socialistas, el Ayuntamiento "no ha dado ninguna respuesta".

El portavoz del grupo municipal socialista, Jaume J. Oliver, ha considerado que la situación es "insostenible" y que no se puede seguir "tapando agujeros" en unas instalaciones que ya han superado su vida útil.

La moción, en esa línea, propone que el Consistorio se comprometa a definir una ubicación definitiva en un plazo máximo de tres meses, elabore un calendario de ejecución "con presupuesto y plazos claros" y establezca una mesa de seguimiento mensual con la comunidad educativa y todos los grupos políticos con representación en el municipio.

"La EMAE es un referente cultura y educativo para nuestro municipio. No podemos permitir que centenares de niños, jóvenes y adultos continúen aprendiendo música y artes escénicas en unas condiciones indignas", ha dicho Oliver.

A su parecer, "es hora de pasar de las excusas a los hechos" y establecer un nuevo espacio definitivo "con planificación y compromiso real".