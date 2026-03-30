El PSIB recrimina a Galmés que "repita anuncios" en el Debate de Política General por "no haberlos podido cumplir"

Archivo - La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en declaraciones a los medios, en una foto de archivo. - PSIB - Archivo

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha censurado que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que haya "repetido anuncios" en su discurso del Debate de Política General porque, a su manera de ver, "no los puede cumplir" mientras "se le acaba la legislatura".

Este es uno de los reproches que ha lanzado la líder de la oposición y portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ante un presidente que ha apuntado que "no tiene proyecto" y lo "reforzaría" al "criticar la etapa anterior".

Además, ha remarcado que su formación ha echado en falta "anuncios reales" de escudo social y medidas anticrisis por la guerra en Irán y Oriente Próximo, puesto que creía que el adelanto del debate obedecía a este motivo y ha señalado que "ni de eso haya sido capaz" Galmés. "El Consell ni está, ni se le espera", ha manifestado.

Cladera ha puesto el ejemplo de promesas como la aprobación de la ley para regular la entrada de vehículos en Mallorca, que "ahora no se sabe cuándo se aprobará" y, a su juicio, la "ha dejado pasar" con el transcurso de la legislatura.

Para la socialista, el avance del debate al mes de marzo se ha debido a que Galmés tendría "miedo" del "mal olor" de las basuras importadas de Eivissa, ya que "están a punto de llegar" a partir del mes de abril.

"Ha sido un discurso vacío y sin proyecto que necesita criticar la pasada legislatura con muchos anuncios repetidos, porque no los ha cumplido", ha agregado.