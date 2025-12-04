El PSIB registra en el Paralment la ley para limitar la entrada de coches en Mallorca ante la "inacción" del Consell

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, y los consellers socialistas en el Consell de Mallorca Catalina Cladera y Jaume Mateu registran la ley - PSIB

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha registrado en el Parlament y en el Consell de Mallorca la proposición de ley para regular la afluencia de vehículos y la movilidad sostenible de la Isla ante la "inacción" de la institución insular.

Según los socialistas, la ley presentada recoge el texto presentado por el PP el pasado junio, del que "no se ha vuelto a tener noticias", en más de un 90 por ciento y surge también del estudio de carga que impulsó la institución insular.

Para la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, el equipo de gobierno insular "lleva tres años sin tomar ninguna medida y después de seis meses de presentar la ley no hay nada".

"No sabemos si por incompetencia o por no molestar a según que intereses", ha deslizado la socialista, quien ha argumentado que es por este motivo que su grupo ha registrado la ley en ambas instituciones con el objetivo de que entre plenamente en vigor de cara a la próxima temporada turísticas.

Según Fernández, su proyecto de ley "representa a la mayoría de la ciudadanía" y que "no puede ser que esta voluntad se pueda bloquear simplemente porque el proyecto no gusta a la extrema derecha, que en repetidas ocasiones ha afirmado que no la apoyará".

En esta línea se ha pronunciado la portavoz del PSIB en el Consell, Catalina Cladera, quien ha considerado que la iniciativa ayudará a desatascar Mallorca "como siempre dice" el presidente insular, Llorenç Galmés.

Cladera ha afeado al PP que "solo habla de carreteras", haciendo referencia a la reclamación del equipo de gobierno del convenio de carreteras. "Han vuelto a pedir reunión con el secretario de Estado para hablar de hacer carreteras con un listado que ni siquiera han consensuado con el resto de fuerzas", ha criticado.

La socialista ha cargado contra Galmés por no haber impulsado el proyecto que hace seis meses que fue presentado. "El 13 de junio Galmés presentó la ley y dijo que la quería negociar con la oposición", ha relatado, para después agregar que es diciembre y no hay "ningún avance".

El conseller socialista en la institución Jaume Mateu ha remarcado que el proyecto registrado es en un 90 por ciento el que presentó el Consell y que los socialistas han añadido algunas cuestiones para "adaptar la norma a la realidad de Mallorca" y reducir el peso del vehículo privado.

Así, el texto incorpora medidas para fomentar la movilidad activa, a pie o en bicicleta y el transporte público, así como una referencia a la necesidad de ejecutar el traspaso de competencias en materia de transporte público al Consell, la ejecución de planes de movilidad sostenible municipales y la posibilidad de que las políticas de movilidad sostenible cuenten con financiación estable con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).