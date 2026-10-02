El PSIB reprocha al PP de Sóller su "incapacidad total" ante la saturación turística y la falta de vivienda

La candidata a la presidencia del Consell de Mallorca, Amanda Fernández, y el portavoz socialista en Sóller, Jaume Mateu, se reúnen con militantes y simpatizantes del PSIB en Sóller. - PSIB

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reprochado este viernes al Ayuntamiento de Sóller su "incapacidad total" para resolver problemas como la saturación turística o la falta de viviendas en el municipio y se ha presentado como alternativa para ofrecer soluciones.

La candidata socialista a la presidencia del Consell de Mallorca, Amanda Fernández, ha señalado en una reunión con simpatizantes y militantes de Sóller que aún "está todo por hacer" y ha llamado al PP a "devolver la transparencia y la dignidad" a la gestión municipal.

Según ha recordado, hay diligencias judiciales que afectan al alcalde y a otros miembros que forman o han formado parte del equipo municipal y ha destacado que "los ayuntamientos tienen que ser casas de vidrio donde la gente sepa qué se decide, por qué y en beneficio de quién".

La socialista también ha hecho hincapié en la presión turística, que cuenta con "miles de plazas turísticas" en una población cercana a los 13.000 habitantes.

En este sentido, ha afirmado que esta saturación se manifiesta también en el colapso de las carreteras, en las dificultades para acceder a una vivienda y en la pérdida de comercio tradicional. "Es un diagnóstico que no ha dado pie a ninguna acción definida para poner remedio", ha lamentado la candidata.

EL PSIB SE PRESENTA COMO ALTERNATIVA AL PP

La socialista ha propuesto una alternativa al actual gobierno municipal que se base en escuchar y hablar con las asociaciones, los comerciantes, los jóvenes, las familias y las personas mayores.

Por su parte, el portavoz socialista de Sóller, Jaume Mateu, ha asegurado que el municipio "está mucho peor" después de casi ocho años de gobiernos del PP y ha destacado problemáticas como el acceso a la vivienda, la saturación turística o los atascos en los accesos al pueblo.

Mateu ha remarcado el trabajo realizado por los socialistas de Sóller desde la oposición, mediante propuestas y alternativas frente a los problemas que el gobierno municipal ha sido "incapaz de afrontar".