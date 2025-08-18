El PSIB sale en defensa del delegado del Gobierno y acusa al PP de "deslealtad institucional" por pedir su dimisión

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha salido en defensa del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y ha acusado al PP, que la semana pasada exigió su dimisión por "incentivar" la llegada de pateras a las costas del archipiélago, de "deslealtad institucional".

Así se ha expresado el secretario de Organización y Acción Electoral de los socialistas, Cosme Bonet, quien ha recriminado que "cada vez que el Gobierno de España ha buscado la colaboración de las comunidades autónomas para hacer frente al drama migratorio, el Govern se ha puesto de costado, se ha negado a colaborar y ha roto cualquier vía de lealtad institucional".

Fue el pasado jueves cuando el diputado por Baleares y portavoz adjunto del grupo 'popular' en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, acusó a Rodríguez "incentivar" la llegada de pateras con migrantes a Baleares con unas declaraciones que consideró un "efecto llamada" y pidió su dimisión o cese.

"Pedir dimisiones no es ninguna solución, es solo buscar confrontación, y eso no interesa a la ciudadanía de Baleares", ha sostenido Bonet. "Si el PP realmente buscara soluciones se sentaría con el Gobierno a trabajar conjuntamente sobre la política migratoria, combatiría los discursos de odio y potenciaría los servicios públicos que tienen que hacer frente a esta situación, porque la falta de respuesta del Consell de Mallorca es clamorosa", ha añadido.

El secretario de Organización del PSIB ha lamentado que mientras el Govern está "absolutamente desaparecido" salgan distintos cargos 'populares' "a repetir consignas con la idea de que la polémica con el Gobierno central permita tapar la ineptitud y la falta de respuesta de los gobiernos autonómicos liderados por el PP".

"La primera comunidad autónoma interesada en que el Estado colabore en la acogida de personas migrantes, especialmente de los menores, es Baleares, porque es incoherente que el PP reclame soluciones cuando se niegan a aplicar políticas en el ámbito estatal que las Islas podrían acabar necesitando", ha subrayado.

Con todo ello, ha sostenido, el Govern de Prohens "demuestra que está más por repetir consignas que le ordena la dirección de su partido que por mirar por los intereses de la ciudadanía de Baleares".

EL PAPEL DEL CONSELL DE MALLORCA

Por otra parte, el grupo socialista en el Consell de Mallorca ha hecho referencia a las declaraciones de la vicepresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Magdalena García, quien ha advertido que de continuar con la llegada de menores migrantes a la isla --son ya 36 en lo que va de agosto-- tendrán que limitarse a dar un servicio "básicamente asistencial".

A su parecer, es "imperdonable" que tras dos años de legislatura el equipo de gobierno de la institución insular "continúe improvisando ante una realidad que era perfectamente previsible: la llegada de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados".

"Todo el mundo sabía que la presión migratoria aumentaría y que era necesario planificar con tiempo y recursos un sistema de protección preparado para garantizar una atención de calidad. No hacerlo es una irresponsabilidad que ahora se traduce en saturación y en declaraciones alarmantes que ponen en riesgo el derecho de los niños a ser atendidos con dignidad", han sostenido los socialistas.

El equipo de gobierno insular, integrado por el PP y Vox, "prometió soluciones y lo que está haciendo es trasladar culpas, pedir más fronteras y recurrir a discursos simplistas", han lamentado.

"Lo que hace falta es responsabilidad institucional, reforzar la red de protección, aumentar recursos humanos y materiales y trabajar de manera coordinada. Los niños deben estar en el centro de las políticas públicas, no pueden ser víctimas de una política improvisada y sin rumbo", han sentenciado.