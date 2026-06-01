El PSIB señala el "incumplimiento" de Prohens por no limitar la entrada de vehículos en Mallorca este verano

Archivo - Vehículos circulando por la Via de Cintura. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reprochado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que haya "incumplido su palabra" de contar con una restricción a la entrada de vehículos en Mallorca para este verano.

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, se ha expresado en estos términos al ser consultado, en rueda de prensa, por la normativa presentada este lunes por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, sobre esta materia.

De esta manera, ha pronosticado que en el año que queda antes de las elecciones municipales, insulares y autonómicas no se habrá aprobado la ley, lo que supondría, a su manera de ver, "un incumplimiento más" por parte de un PP que "dice una cosa y hace la contraria".

El diputado ha señalado que después de la aprobación de esta legislación se tendrá que aprobar un reglamento que la regule, por lo que no llegaría a tiempo para implantarse esta legislatura y ha afirmado que Galmés "no quería" la limitación para este verano.

Negueruela ha considerado que el PP es "un peligro" para Baleares, ya que en el siguiente verano puede gobernar otro partido y se ha preguntado retóricamente dónde están las limitaciones para la isla de Menorca.

"Esto son palabras vacías de un presidente que no es capaz ni de mantener el orden dentro de su casa, como se ve pleno tras pleno y con la situación que tiene Vox en su gobierno", ha alegado.