El PSIB sostiene que la familia de Lafuente se beneficiará de la ley de puertos pese a no existir conflicto de intereses

Archivo - El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MENORCA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha considerado que es "evidente" que los familiares del conseller del Mar y del Ciclo del Agua y presidente de PortsIB, Juan Manuel Lafuente, uno de los cuales es accionista del puerto de Addaia, se beneficiarán de la modificación de la ley de puertos.

De este modo han reaccionado los socialistas después de analizar la resolución conocida el miércoles y que descarta que Lafuente haya incurrido en un conflicto de intereses.

El documento, han apuntado los socialistas, reconoce que el conseller participó en la aprobación en el Consell de Govern de la tramitación de la modificación de la ley de puertos y tomó decisiones en el consejo de administración de PortsIB que podrían haber beneficiado a la empresa Addaya S.A.

Uno de los accionistas de esta mercantil, que es concesionaria del puerto menorquín de Addaia hasta 2037 y que podría ampliar el plazo si se aprueba la citada reforma legislativa, tiene una vinculación familiar de segundo grado con Lafuente.

Es por ello que el informe, han subrayado desde el PSIB, habla de que su participación en el Consell de Govern en la que se dio luz verde a la tramitación del texto "era susceptible de generar una situación de apariencia de conflicto de intereses".

"Mantiene una vinculación familiar con una empresa que, de forma evidente, se beneficiará económicamente de los cambios de la ley, desde el momento que se prorroga la concesión en 15 años, pasando de 35 a 50", han sostenido los socialistas.

Aunque la Comisión de Ética no observa ninguna vulneración del Código Ético en los hechos, han añadido, el organismo sí considera que Lafuente, en ocasiones futuras, debería valorar abstenerse y sea más transparente.

En cualquier caso, los socialistas han llamado la atención acerca de uno de los apartados del informe que señala que la ley se redactó --por los grupos del PP y de Vox en el Parlament-- y que durante su tramitación se aceptaron enmiendas sin que en ningún momento participara el conseller.

Esta, han sostenido, es una observación "absurda", dado que "nunca una ley se ha tramitado de espaldas a la máxima autoridad competente en la materia. Para el PSIB, este hecho "es una constatación que no se corresponde con la realidad".