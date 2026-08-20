El PSIB tacha de "caos absoluto" la gestión turística del Consell de Mallorca tras el cambio de directora insular

Archivo - El conseller socialista en el Consell de Mallorca Andreu Serra. - PSOE DE MALLORCA - Archivo

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha denunciado públicamente el "caos absoluto" de la política turística del Consell de Mallorca durante esta legislatura, al considerar que la sucesión de ceses, dimisiones y cambios entre los máximos responsables del Departamento de Turismo "evidencia la falta de liderazgo" del presidente insular, Llorenç Galmés.

Así lo ha subrayado la formación en una nota de prensa, tras conocer que la directora insular de Turismo para la Oferta y la Calidad del Consell de Mallorca, Clara del Moral, dejará el área por jubilación en septiembre.

El conseller socialista Andreu Serrra ha señalado que el gobierno de Galmés ha cambiado dos veces la dirección insular de Turismo, ha sustituido el secretario técnico del área y ha relevado la persona responsable de ordenación turística.

A su entender, estos movimientos "no se pueden presentar como simples reorganizaciones internas", ya que algunos responden a la salida de profesionales vinculados al sector turístico que "no podían continuar trabajando en medio de este despropósito, falta de liderazgo y sensación permanente de desastre".

Serra también ha hecho referencia al relevo de José Marcial Rodríguez por Guillem Ginard al frente de Turismo, después de una etapa marcada por "polémicas constantes". Entre ellas, ha recordado la denuncia interna presentada por funcionarios por presuntas coacciones, amenazas y un supuesto intento de agresión al jefe del servicio de Inspección.

El socialista ha criticado el "fracaso" de la adjudicación de 654 plazas de alquiler turístico por problemas informáticos y la petición de dimisión formulada por Habtur después que el Consell afirmará que casi el 40 por ciento de la oferta anunciada en las plataformas era ilegal.

El PSIB ha lamentado que esta situación se produzca en la primera legislatura en la que la institución insular dispone de todas las competencias en materia turística.

"El Consell tenía que ser el principal garante de una política turística ordenada, rigurosa y al servicio de Mallorca y el gobierno de Galmés ha hecho todo lo contrario", ha criticado Serra, quien ha agregado que los cambios se han hecho en un momento en que el alquiler turístico ilegal "actúa sin control".

Para el socialista, la "sucesión de ceses y substituciones confirma que Galmés no ha asumido con seriedad que el Consell de Mallorca es la institución responsable de liderar la política turística de la isla".