El PSIB vaticina el colapso de Ibiza por la ley de obtención del suelo

IBIZA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica y responsable de Urbanismo del PSIB-PSOE, Mercedes Garrido, ha asegurado en Ibiza que la Ley 4/2025 "supondrá un colapso" para la isla y "no sólo urbanístico, sino también hídrico, circulatorio y sanitario".

En una rueda de prensa, Garrido ha desmentido al PP y ha afirmado que la ley permite "desde ya" activar la construcción en rústico, permitiendo construir vivienda a precio limitado, que es un 30 por ciento más cara y no tiene criterios de adjudicación.

Para la socialista, con la ley "han matado la vivienda de protección oficial". También ha dicho que el PP busca "favorecer a los suyos" con la norma.

Por ello, el PSOE ha exigido que se limite el precio del alquiler, que se frenen las licitaciones de vivienda a precio limitado y que el Consell de Ibiza cumpla su compromiso de no urbanizar en rústico hasta agotar todo el suelo urbano y urbanizable.

"Si realmente reconocen que hay una emergencia habitacional, como señala la propia ley, que lo demuestren con hecho, no sólo con más regalos a los promotores", ha insistido.

La formación ha criticado que Ibiza estará "abocada al colapso" por la ley, puesto que en la ciudad habrá un crecimiento de 110.000 habitantes y en Sant Josep, de 55.000.

Según han reiterado, es una ley "de depredación urbanística" que no soluciona el problema de la vivienda, ya que no se harán pisos de protección oficial.